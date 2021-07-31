Поздняков рассказал, кому была показана жёлтая карточка в финале женского командного турнира саблисток на ОИ

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что жёлтая карточка в финале женского командного турнира саблисток на Олимпиаде в Токио была показана одному из тренеров российской команды.
Поздняков рассказал, кому была показана жёлтая карточка в финале женского командного турнира саблисток на ОИ
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Жёлтая карточка была показана одному из тренеров нашей команды. Тренеру Ольги Никитиной», — цитирует ТАСС Позднякова.

Сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой (запасная) в финале победила команду Франции со счётом 45:41.

Ранее сообщалось, что Поздняков получил жёлтую карточку за реакцию на выступление дочери в финале Олимпиады.

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