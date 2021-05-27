UEC перенёс чемпионат Европы по велотреку из Минска

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Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников рассказал о решении организации перенести из Минска чемпионат Европы по велоспорту на треке.
UEC перенёс чемпионат Европы по велотреку из Минска
  • РИА Новости

«Решение об отмене чемпионата Европы в Белоруссии было принято единогласно. Мы не можем оставить команды без этого турнира. Решение мы принимали не по политическим соображениям, а исходя из реальных возможностей доставить команды в Минск. Это основная причина, а всё остальное — это уже производные», — приводит слова Гусятникова ТАСС.

Он отметил, что UEC намерен провести континентальное первенство в сроки, в которые должен был пройти турнир в Минске, — с 23 по 27 июня.

«В ближайшие день или два будет объявлено, есть кандидаты. Может быть, турнир пройдёт в Швейцарии или Греции, не исключён вариант с испанской Мальоркой», — добавил Гусятников.

Чемпионат Европы в Минске должен был пройти с 23 по 27 июня.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы 2019 года по велоспорту на шоссе пройдёт в Нидерландах.

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