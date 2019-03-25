Чемпионат Европы 2019 года по велоспорту на шоссе пройдёт в Нидерландах

Европейский союз велосипедистов (UEC) объявил место проведения чемпионата Европы 2019 года по велоспорту на шоссе.

ЧЕ-2018 в британском Глазго / © Craig Watson

globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба UEC, соревнования пройдут в голландском городе Алкмар. Континентальное первенство состоится 7—11 августа. Ранее британская велокоманда Sky объявила о смене названия.