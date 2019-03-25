Чемпионат Европы 2019 года по велоспорту на шоссе пройдёт в Нидерландах

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Европейский союз велосипедистов (UEC) объявил место проведения чемпионата Европы 2019 года по велоспорту на шоссе.
Чемпионат Европы 2019 года по велоспорту на шоссе пройдёт в Нидерландах
  • ЧЕ-2018 в британском Глазго / © Craig Watson
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба UEC, соревнования пройдут в голландском городе Алкмар.

Континентальное первенство состоится 7—11 августа.

Ранее британская велокоманда Sky объявила о смене названия.

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