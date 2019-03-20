Британская велокоманда Sky объявила о смене названия

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Титулованная британская велокоманда Team Sky объявила о смене названия.
Британская велокоманда Sky объявила о смене названия
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба команды, с 1 мая 2019 года она будет выступать под названием Ineos.

Отмечается, что смена названия связана со сменой владельца. Команду приобрёл глава химической компании Ineos и самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф.

Team Sky была основана в 2009 году. Гонщики команды шесть раз выигрывали «Тур де Франс» и по одному разу «Вуэльту» и «Джиро д’Италия».

Ранее сообщалось, что бывшего врача Team Sky обвинили в покупке запрещённых препаратов для велосипедистов.

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