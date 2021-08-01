Битва Хачанова за титул, новый шанс Нагорного и первые медали легкоатлетов: чего ждать в девятый день Игр в Токио

В девятый день Игр в Токио теннисист Карен Хачанов сразится за золото в финале мужского турнира, а в решающей встрече микста сойдутся две российские пары — Елена Веснина и Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв. Гимнасты Никита Нагорный и Ангелина Мельникова получат шанс сделать золотой дубль, выиграв в упражнениях на отдельных снарядах. А легкоатлеты Илья Иванюк и Михаил Акименко поборются за награды в прыжках в высоту.

Девятый соревновательный день Олимпиады будет богат на события. Спортсмены разыграют 25 комплектов наград, а также выступят в квалификациях.

После небольшого перерыва спортивные гимнасты вернутся к борьбе за награды на отдельных снарядах. Вольные упражнения не являются коронными для Никиты Нагорного, но в квалификации он занял второе место. Поэтому и на этот раз он сможет рассчитывать на медаль любого достоинства, а конкуренцию ему составит кореец Сунхён Рю.

В упражнениях на коне Россию представит Давид Белявский, однако ему будет крайне непросто противостоять японцу Кохэю Камэяме, корейцу Ли Чикаю, ирландцу Рису Маккленагану и другим специалистам по этому виду.

Ангелина Мельникова сможет пополнить свою коллекцию ещё одной медалью — тем более, для этого у неё будет целых два шанса. Вместе с Лилией Ахаимовой она выступит в опорном прыжке, а с Анастасией Ильянковой — на равновысоких брусьях. Снятие Симоны Байлз значительно повышает вероятность завоевания наград, хотя так просто отдавать победу россиянкам вряд ли согласятся американка Джейд Кэри и бельгийка Нина Дэрвель.

А в лёгкой атлетике будут разыграны медали в прыжках в высоту. Здесь медали высшего достоинства России способны принести серебряный и бронзовый призёры чемпионата мира в Катаре Илья Иванюк и Михаил Акименко. Оба успешно выступили на предолимпийских турнирах, одержав победы на этапах «Бриллиантовой лиги». Их главным конкурентом станет Мутаз Баршим, опередивший россиян на домашнем первенстве планеты.

Также одним из главных событий дня станут заключительные матчи теннисного турнира. В мужском одиночном разряде за золото сразятся Карен Хачанов и Александр Зверев. Несмотря на разницу в рейтинговом положении и более впечатляющий послужной список немца, однозначно выделить фаворита в этом противостоянии непросто, о чём говорит и счёт личных встреч — 2:2. Россиянин набрал в Токио отличную форму, по ходу турнира выбив из борьбы Кеи Нисикори и Диего Шварцмана. Но в активе четвёртого сеяного ещё более впечатляющее достижение — победа над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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А в смешанном разряде сразу две исторические награды России уже обеспечены, и болельщикам лишь предстоит определиться, за какую из пар болеть в финале — Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублёва или Елену Веснину и Аслана Карацева. Интересно, что эти дуэты могли выглядеть иначе, а значит, иным был бы и результат. Вместе с Рублёвым должна была играть Вероника Кудерметова, а Веснина и вовсе заменила не поехавшую в Токио Дарью Касаткину и её пришлось уговаривать выступить в миксте.

Сразу шесть комплектов наград будут разыграны в плавании. Кирилл Мартынычев попробует свои силы в заплыве на 1500 м вольным стилем. В предварительном заплыве он занял восьмое место, поэтому и в финале ему будет непросто противостоять чемпиону мира в этой дисциплине Флориану Велльброке и олимпийскому триумфатору Рио-де-Жанейро Грегорио Пальтриньери. Лидером в отбора во многом неожиданно стал украинец Михаил Романчук, завоевавший бронзу Токио на дистанции 800 м. Возможно, именно он принесёт первое золото для своей сборной.

Кроме того, в воскресенье пройдут комбинированные эстафеты 4 х 100 м у мужчин и женщин. Россияне квалифицировались с третьего места, уступив победителям, итальянцам, 1,64 секунды. В финале команду представит сильнейший состав — Евгений Рылов, Климент Колесников, Владимир Морозов и Антон Чупков. Вероятно, для последнего этот заплыв станет одним из заключительных в карьере, поэтому вся четвёрка будет дополнительно мотивирована на завоевание наград. У женщин же шансов на это гораздо меньше: в предварительном заплыве они стали лишь седьмыми.

Рапиристы сразятся в командном первенстве. В четвертьфинале отечественная команда в лице Антона Бородачёва, Кирилла Бородачёва, Владислава Мыльникова и Тимура Сафина встретятся со сборной Гонконга. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами в этом виде программы (от того состава в Токио остался лишь Сафин), однако на этот раз завоевание медали станет чудом, учитывая не самое успешное выступление спортсменов в индивидуальном турнире.

Мария Полякова пробилась в финал прыжков в воду с трёхметрового трамплина с 11-го места. В полуфинале лидерство предсказуемо захватили представительницы Китая Тинмао Ши и Хань Ван. Скорее всего, именно они поделят между награды высшего достоинства, а остальные, включая россиянку, двукратную медалистку Игр Дженнифер Айбель, трёхкратную чемпионку Европы Тину Пунцель и других, смогут рассчитывать лишь на призовые места.

В BMX пройдут женский и мужской финалы во фристайле. В предварительных заездах Елизавета Посадских продемонстрировала лишь девятый результат, поэтому в воскресенье ей будет непросто бороться с лидерами — титулованной Ханной Робертс, не проигравшей ни одного официального соревнования с 2018 года, и наступающей ей на пятки Никитой Дюкарроз. Ирек Ризаев продемонстрировал более успешный результат в квалификации, став пятым, поэтому вполне может составить конкуренцию действующему чемпиону мира Логану Мартину и победителю Кубка мира Риму Накамуре.

В воскресенье также стартует турнир по борьбе, в котором россияне традиционно являются претендентами на медали. В 1/8 финала категории до 60 кг чемпион мира 2018 года Сергей Емелин сойдётся с Себи Махмудом. На этой стадии у него не должно возникнуть проблем, а встреча с главным соперником в этом дивизионе, японцем Кеничиро Фумитой, состоится лишь в финале. Представитель категории до 130 кг Сергей Семёнов проэкзаменует ещё одного египтянина Абделатифа Мохамеда. А в женском турнире большие надежды возлагаются на чемпионку Лондона-2012, опытнейшую Наталью Воробьёву, выступающую в категории до 76 кг. В 1/8 финала ей будет противостоять Самар Хамза.

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Боксёр Имам Хатаев, в четвертьфинале досрочно нокаутировавший Газимагомеда Джалидова и уже обеспечивший себе бронзовую медаль, в полуфинале полутяжёлой весовой категории встретится с бронзовым призёром чемпионата мира — 2019 Бенжамином Уиттакером. Также в 1/2 финала полусреднего веса сразится Андрей Замковой, где ему будет противостоять крайне непростой кубинец Роньель Иглесиас, становившейся победителем Олимпиады в Лондоне и бронзовым призёром Игр в Пекине. Соперники дважды встречались в 2018 году и одержали по одной победе.

Также за выходы в полуфинал поборются Альберт Батыргазиев и Эрдэнэбат Цэндбаатар из Монголии (полулёгкий вес), чемпион мира Глеб Бакши и молодой представитель Гаити Даррель Вальсен (средний вес) и Иван Верясов и второй сеяный турнира Камшыбек Кункабаев (супертяжёлый вес).

Успешно выступившие на групповом этапе пляжницы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина сразятся за выход в четвертьфинал с не самыми именитыми латвийками. Далее им предстоит сыграть с победительницами матча США — Канада.

А сборная Россия по «классическому» волейболу проведёт свой заключительный матч в группе B. Она сыграет с занимающим последнее место Тунисом и в случае успеха сможет рассчитывать на выход в плей-офф с первого места.

Последний матч на групповом этапе проведут и отечественные ватерполистки, а противостоять им будут местная команда. Они также уже решили задачу по выходу в четвертьфинал, однако от этого матча будет зависеть окончательная расстановка сил в квинтете B.