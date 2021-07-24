Три победы над Азией и поражение от Нидерландов: как сборные России по баскетболу 3х3 стартовали на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио завершился первый соревновательный день в баскетболе 3х3. Женская сборная России сначала в напряжённой борьбе взяла верх над хозяйками турнира, а затем разгромила китаянок с разницей в 10 очков, благодаря чему возглавила свою группу. Мужская национальная команда также стартовала с уверенной победы над представителями Поднебесной, но во второй сессии не смогла справиться с голландцами, смазав 11 из 12 бросков из-за дуги.

Одним из главных событий первого дня Олимпиады в Токио стал дебют баскетбола 3х3. Предложение включить его в программу Игр выдвинули ещё в 2012 году, но получить одобрение удалось лишь после проведения турнира в Рио-де-Жанейро. Таким образом, спортсменам пришлось ждать долгие девять лет, чтобы наконец продемонстрировать своё мастерство на крупнейших соревнованиях. Что касается россиян, то они не только подошли к турниру в статусе лидеров объединённого рейтинга FIBA, но и имели честь принять участие в матче открытия. В его рамках женская сборная встречалась с хозяйкой первенства — Японией.

Девушки из Страны восходящего солнца занимали восьмое место в рейтинге FIBA и имели право считаться опасными соперницами. Однако россиянкам хватило чуть менее трёх минут, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество и повести 10:2. При этом особенно усердствовали сёстры-близнецы Фролкины, записавшие на свой счёт суммарно восемь очков. Евгения в основном специализировалась на бросках с ближней дистанции, Ольга бомбардировала из-за дуги. Забегая вперёд, за всю 10-минутную встречу она исполнила четыре двухочковых, три из которых реализовала.

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Неудивительно, что поведя с таким счётом, россиянки немного ослабили давление и чуть было не поплатились за это. Следующие семь минут прошли под диктовку японок, выигравших отрезок 16:11. Менее чем за минуту до финального свистка хозяйки Игр сократили отставание до одного очка, но в ключевой момент у отечественной сборной вновь заработала «дальнобойная артиллерия». Двухочковый бросок Юлии Козик пришёлся точно в цель и установил окончательный счёт на табло — 21:18.

Четыре часа спустя женская сборная России во второй раз вышла на арену парка «Аоми Урбан Спортс», а её оппонентом стала сильнейшая команда Азии согласно рейтингу FIBA — Китай. Однако от перестановки соперника сумма практически не изменилась, как минимум, в дебюте. Подопечные Александра Дирацуяна вновь выдали феноменальный стартовый спурт и повели с разницей в девять очков (11:2), а впоследствии не упустили своего. На этот раз процент реализации дальних бросков был не настолько непревзойдённым (38% против 63%), но и этого сполна хватило для уверенной победы. Важнейшую роль сыграли шесть подборов на чужом щите, и это при условии наличия в составе противника 195-сантиметровой Чжитин Чжан. К слову, именно она стала худшей из представительниц Поднебесной по числу попаданий с игры (0/4). Лили Ван также ни разу не отличилась, но и пробовала всего однажды.

Отличием от первой встречи на турнире стало отсутствие расслабленности в игре сборной России во второй половине. Да, оставшиеся шесть минут были выиграны лишь с разницей в одно очко (8:7), да и Чжиюань Ван получила слишком много свободы (четыре балла в сумме). Но прорывы под кольцо Козик вкупе с дальними бросками Анастасии Логуновой и Ольги Фролкиной сделали своё дело. Последняя вновь набрала дежурные семь очков и второй раз подряд стала лучшей среди соотечественниц по данному показателю.

По окончании встречи Логунова объяснила, почему россиянки разобрались с китаянками увереннее, чем с японками, и подтвердила, что знала о присутствии на трибунах бывшего центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Яо Мина.

«Нам всегда первые матчи игрового дня даются непросто, а второй матч, как правило, всегда полегче. Мы полностью контролировали ход игры с китаянками: хорошее нападение, много открытых бросков, реализация. Конечно, знаем, что победили на глазах у Яо Мина — он же не только на трибуне сидел, мы с ним в общей зоне перед игрой были», — сказала Логунова РИА Новости.

Час спустя на олимпийскую площадку впервые вышли и представители мужской сборной по баскетболу 3 х 3. Им также предстояло пройти испытание командой Китая, за последние годы немного сдавшей свои позиции в мировой табели о рангах. Превосходство россиян нашло отражение и в ходе встречи, которая завершилась в их пользу со счётом 21:13. Звание главного героя однозначно заслужил Александр Зуев, на чью долю пришлось более половины общего числа очков коллектива (12). Спортсмен четыре раза попал с ближней дистанции, реализовал три из шести дальних бросков, а также два штрафных.

Матч между мужскими сборными России и Китая кардинально отличался от противостояния женских. Более шести с половиной минут противники ни в чём не уступали друг другу, а за 3 минуты 24 секунды до конца оба имели в своём активе по 12 очков. За оставшееся время атлеты по шесть раз примерялись к кольцу, но если отечественные баскетболисты пять раз попали в цель, то их визави — лишь однажды. Сначала из-за дуги точно «выстрелил» Кирилл Писклов, затем пять баллов набрал Зуев, а победный, 21-й балл, пришёлся на счёт Ильи Карпенкова.

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«Да, перед дебютом баскетбола 3 х 3 на Олимпиаде, перед нашим дебютом было волнение, хорошее такое волнение, которое с началом игры перешло в дополнительную энергию. Здорово, что мы начали наконец, долго шли к этому, хотелось уже начать играть. Поначалу было тяжело, шли ровно с китайцами, они не больше двух-трёх очков отставали. Потом попали пару раз издали, отзащищались, что и привело к победе. Ключевое попадание — у Кирилла Писклова, конечно, а не у меня», — скромно заявил Зуев.

Однако продлить удачную серию отечественными атлетам не удалось. Во втором туре они столкнулись с куда более мощным соперником в лице голландцев и дрогнули. Зуев и компания стали слишком часто проваливаться в обороне, а под жёстким давлением защитников перестали попадать издали. За десять минут россияне 12 раз бросили с дистанции, но мяч оказался в сетке лишь однажды. Сам Александр смазал все три попытки, а Станислав Шаров — пять.

С таким низким процентом попадания двухочковых бороться за победу было крайне сложно. Даже с учётом того, что под кольцом сборная России смотрелась довольно неплохо. Так, она заметно превзошла Нидерланды по числу подборов (20:13), а 205-сантиметровый Илья Карпенков реализовал шесть из семи бросков. Однако в обороне отечественные баскетболисты были не так хороши, не сумев нейтрализовать лидера противника. 30-летний Димео ван дер Хорст проявил себя как заправский снайпер, не опустившись ниже планки в 50% как при атаках с ближней (3/6), так и с дальней (3/5) дистанций. С девятью баллами уроженец Амстердама стал лучшим снайпером коллектива и помог ему взять верх — 18:15.

Таким образом, российские баскетболисты немного осложнили себе задачу по завоеванию прямой путёвки в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Согласно формуле соревнований, все восемь команд-участниц групповой стадии играют между собой, после чего две лучшие сразу выходят в 1/2, а ещё четыре — в 1/4. Исправить своё положение они постараются уже завтра — в матчах с Бельгией и Польшей.

Что касается женской сборной России, то две победы помогли ей поделить первое место в группе с национальной командой США. Во второй день россиянкам предстоит помериться силами именно со звёздно-полосатыми, правда, уже после встречи с баскетболистками из Монголии.