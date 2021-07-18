Названы окончательные составы сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпиаду

Стали известны окончательные составы мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 на летних Олимпийских играх в Токио.

«Черепанова получила повреждение на спаррингах перед Олимпиадой. Надеялись, что Мария успеет восстановиться от травмы, но времени не хватило, поэтому решили произвести замену. На Олимпийских играх сыграют три молодых баскетболиста и опытная Анастасия Логунова», — цитирует генерального менеджера сборной России по баскетболу 3х3 Игоря Кочаряна «Спорт-Экспресс».

Таким образом, в составе женской команды выступят Юлия Козик, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина и Ольга Фролкина. А в составе мужской команды — Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.

Ранее в Федерации тенниса России объяснили отсутствие Звонарёвой в заявке на Олимпиаду в Токио.