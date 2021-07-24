Россия обыграла Китай в женском турнире по баскетболу 3 × 3 на Олимпиаде в Токио
Женская сборная России по баскетболу 3 × 3 одержала вторую победу на групповом этапе летних Олимпийских игр в Токио.
Российские девушки обыграли Китай со счётом 19:9. Ольга Фролкина стала самым результативным игроком с 7 очками.
Сборная России лидирует в группе с двумя победами.
Ранее российская баскетболистка высказалась о первой победе на Олимпиаде в Токио.
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