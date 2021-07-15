Баскетболист сборной США Бил пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

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Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил не сыграет за сборную США по баскетболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Баскетболист сборной США Бил пропустит Олимпиаду из-за коронавируса
  • Reuters
  • © Tommy Gilligan

Как сообщает пресс-служба сборной, у 28-летнего игрока был выявлен коронавирус, поэтому он не сможет принять участие в Играх. Имя баскетболиста, который заменит Била, пока не определено.

В прошлом сезоне Бил отыграл в 60 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 31,3 очка и выполняя 4,7 подбора и 4,3 ассиста. В пяти матчах плей-офф его средние показатели составили 30,0 очка, 6,2 подбора и 4,2 ассиста.

Отмечается, что форвард «Детройт Пистонс» Джерами Грант также находится на карантине в качестве меры предосторожности.

Олимпийский баскетбольный турнир летней Олимпиады в Токио стартует 25 июля. На групповом этапе сборная США сыграет с Францией, Ираном и Чехией.

Ранее сообщалось, что Лиллард и Тейтум высказались о сложностях, с которыми столкнулась сборная США по баскетболу перед ОИ.

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