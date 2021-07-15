Лиллард и Тейтум высказались о сложностях, с которыми столкнулась сборная США по баскетболу перед ОИ

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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, а также форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказали мнение о причинах возникновения сложностей у сборной США в матчах с другими национальными командами.
Лиллард и Тейтум высказались о сложностях, с которыми столкнулась сборная США по баскетболу перед ОИ
  • Reuters

«В прошлом году, когда я наблюдал за победами сборной США, то обратил внимание на парня из другой команды — он был игроком ротации в НБА. Тогда у соперников кто-то мог быть игроком скамейки Национальной баскетбольной ассоциации. Теперь же мы выходим на площадку, а напротив стоит пятёрка баскетболистов, играющих в НБА», — приводит слова Лилларда Parlons Basket.

Тейтум согласился с таким выводом своего партнёра по сборной.

«Талантов действительно стало больше. Эти парни уже не просто выступают в НБА, но и становятся MVP, игроками года и всё такое», — добавил форвард «Бостона».

В рамках подготовки к летней Олимпиаде в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа, сборная США уже сыграла три контрольных матча — уступила Нигерии (87:90) и Австралии (83:91) и разгромила Аргентину (108:80).

Ранее сообщалось, что сборная США по баскетболу впервые в истории олимпийских циклов проиграла два матча подряд.

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