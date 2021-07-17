41-летний Скола вошёл в заявку сборной Аргентины по баскетболу на ОИ в Токио

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Конфедерация баскетбола Аргентины (CABB) огласила состав национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.
41-летний Скола вошёл в заявку сборной Аргентины по баскетболу на ОИ в Токио
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба CABB, в состав сборной вошёл 41-летний ветеран, чемпион Игр 2004 года Луис Скола, принимавший участие в предыдущих трёх Олимпиадах.

В итоговую заявку из 12 человек вошли: Факундо Кампаццо, Николас Лапровиттола, Лука Вильдоса, Николас Бруссино, Леандро Больмаро, Габриэль Дек, Патрисио Гарино, Хуан Пабло Ваулет, Луис Скола, Маркос Делия, Таявек Галлицци, Франциско Каффаро.

Соперниками сборной Аргентины на групповом этапе станут команды Испании, Словении и Японии.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы в плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также две лучшие команды, ставшие третьими.

Ранее сообщалось, что Дэмьен Лиллард и Джейсон Тейтум высказались о сложностях, с которыми столкнулась сборная США по баскетболу перед ОИ.

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