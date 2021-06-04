Критика нападающих, упрёки Брагину и похвала Бобровскому: как восприняли вылет сборной России с ЧМ по хоккею

Сборной России в проигранном Канаде четвертьфинальном матче чемпионата мира не хватило остроты в атаке. Об этом заявил обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. Также он похвалил совершившего 22 сейва Сергея Бобровского. В свою очередь, трёхкратный призёр первенств планеты Максим Сушинский указал на ошибки штаба Валерия Брагина. Известный тренер Сергей Светлов отметил, что отечественные хоккеисты изначально находились в проигрышной психологической ситуации. А олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис, напротив, поддержал коллектив.

Недостаток агрессии

Поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею стало для многих неожиданностью, поскольку отечественная дружина рассматривалась в качестве одного из главных фаворита турнира. При этом в противостоянии с «кленовыми листьями» подопечные Валерия Брагина показали достаточно блёклый хоккей. Даже сам специалист признал, что его подопечным следовало агрессивнее действовать у чужих ворот.

После финальной сирены на это, в частности, обратил внимание обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, по мнению которого, отечественные нападающие должны были создавать больше опасных моментов.

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«Канадцы не сильнее нас. Да, они взяли верх. Мы не должны были уступать с таким составом. Проиграли сами себе. Результатом никто не доволен. Это первое место в группе не считается, поскольку все смотрят только на медали. Канадцы еле вышли в плей-офф, а нас обыграли. Если бы мы действовали так, как со шведами, забросили бы минимум пять шайб. А получилось, что уступили в первую очередь себе», — посетовал Каменский.

По его мнению, похвалу в составе отечественной команды заслужил Сергей Бобровский. Вратарь «Флориды» провёл первый и последний матч на турнире и совершил 22 сейва.

«Он отыграл здорово и сделал много сейвов. Первая пропущенная шайба — чистейшая ошибка обороны. После броска с такого расстояния невозможно среагировать», — добавил Каменский.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отметил, что подопечным Брагина не хватило удачи. По его словам, отечественная сборная уступила сопернику в борьбе.

«Одна ошибка решила всё. Семь лет мы не можем завоевать золото первенства планеты. За это время брали и серебряные, и бронзовые медали, а золотые — нет. Весь этот чемпионат стоит особняком, и результаты об этом говорят... Подготовка в «пузыре», жизнь в «пузыре», когда ты постоянно находишься в одной комнате без возможности переключиться, — всё это сказывается», — приводит слова специалиста ТАСС

Нехватка бросков

Как уже говорилось, сборная России действовала в чужой зоне достаточно безыдейно, а главное — редко доводила дело до бросков по воротам Дарси Кемпера. Каждый момент команда буквально вымучивала. Трёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин за это жёстко раскритиковал коллектив.

«Почему канадцы спокойно идут в обыгрыш, а наши не могут? Ну развернитесь жопой и атакуйте. Бобровский — бедолага, его расстреливали с метра, вторая шайба чудом не залетела в основное время. Вы видели, чтобы Владимир Тарасенко ускорился за весь матч? Пару раз бросил по воротам и всё. Вот к Дмитрию Орлову вопросов нет, сразу видно — мастер. У нас по воротам никто бросить не мог. Сергей Мозякин в 40 лет бросает сильнее, чем наши нападающие», — цитирует Анисина Sport24.

Типичную атаку коллектива Брагина эксперт описал следующим образом: вся пятёрка разворачивается «пятой точкой» и держит шайбу.

«Канадцы тоже смотрелись так себе, но они пытались иногда выйти в атаку накоротке и забить. Наши хоккеисты выглядели как мальчики для битья, когда канадцы атаковали три в три. Одним словом, позор», — добавил Анисин.

Психология

Да и в психологическом плане россияне сопернику уступили. Подопечные Брагина выходили на лёд, ощущая серьёзное давление, будучи главным фаворитом турнира, тогда как от соперника после тяжелейшего группового этапа никто ничего не ждал.

«Они особенно опасны, когда их не считают фаворитами, это их окрыляет... Сборная России рассматривалась как главный претендент на победу и, по сути, не имела права на поражение. Показалось, это закрепостило команду — свой потенциал она не реализовала. Наверное, сейчас пойдёт много критики в адрес коллектива, всё-таки ожидания у страны были золотыми, да и наша команда уверенно заняла первое место в своей группе. Понятно, болельщики должны, как говорится, выпустить пар. Но специалистам нужно спокойно проанализировать этот четвертьфинал», — приводит слова известного тренера Сергея Светлова Russia-hockey.

Между тем, по мнению бронзового призёра Олимпийских игр Ильи Брызгалова, тот факт, что Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011-го, свидетельствует о превосходстве североамериканской дружины.

Тренер

Пусть выступление сборной России на групповом этапе первенства планеты болельщики теперь вспоминают с ностальгией, оно также получилось весьма неоднозначным. Во всех матчах, кроме встреч с уступающими в классе Великобританией и Белоруссией, отечественная команда испытывала серьёзные проблемы.

Ворота скромных датчан и швейцарцев подопечные Брагина распечатали лишь в конце второго периода. Победу над чехами вырвали только за 19 секунд до финальной сирены благодаря блестящему броску Михаила Григоренко. Шведов в серии буллитов обыграли ценой невероятных усилий. А словакам главный фаворит ЧМ вовсе уступил — 1:3.

Но общий достаточно низкий уровень участников позволил России занять первое место в группе А. Весьма симптоматично, что в полуфинал из данного октета в итоге не вышел никто. Словакия пропустила шесть шайб от США. Чехи с минимальным счётом уступили Финляндии. А Швейцария не совладала с Германией.

Неудивительно, что некоторые эксперты аккуратно намекнули на то, что в штабе сборной России после преждевременного вылета с первенства планеты могут произойти перестановки.

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прогнозирует «серьёзные разборки в штабе».

«Канадцы — наши вечные сложные соперники уже много десятилетий. Проблема в том, что все ставили на Россию. Говорили: Канада плохо начала чемпионат, еле-еле вышла в плей-офф... Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом: на ЧМ нет слабых и сильных соперников, зато есть много факторов, способных повлиять на результат», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

А чемпион мира Максим Сушинский подчеркнул, что в увольнении Брагина нет никакого смысла, поскольку специалиста, «у которого есть своё мнение», на должность главного тренера сборной всё равно не назначат.

«Я был уверен, что мы пройдём эту Канаду... Конечно, со стороны тренерского штаба были ошибки. Да и в состав попали те, кто у нас не всегда играет», — сказал Сушинский.

Заступничество

Тем не менее огульно критиковать сборную России за преждевременный вылет из турнира точно не стоит. Во-первых, в Латвии провалились многие фавориты. Те же шведы впервые в истории не вышли из группы, а канадцы пробились в плей-офф только с четвёртого места.

Во-вторых, нынешний сезон во многом получился скомканным из-за пандемии коронавируса. Вдобавок хоккеистам, приехавшим на первенство планеты из-за океана, приходилось отбывать карантин, в результате чего тот же Бобровский успел провести всего одну игру.

«Ну, какой же это позор? Сейчас такое время, пандемия... У России состав был сильнее: ребята опытные, звёзды КХЛ, да и энхаэловцы приехали. Всякое бывает. Это точно не позор! Сейчас российским руководителям нужно сделать выводы. Думал, Канада не попадёт даже в четвёрку лучших. Они неудачно начали турнир, там нет известных игроков. Поражение России — большой сюрприз. Это вообще заколдованный чемпионат мира: отняли первенство у Белоруссии и отдали его Латвии. Знаете, надо было проводить ЧМ в Литве — тогда бы сборная России точно выиграла», — приводит слова олимпийского чемпиона Дарюса Каспарайтиса «Чемпионат».

В свою очередь, чемпион мира Андрей Николишин отметил, что позором вылет сборной России из турнира можно было бы назвать в том случае, если бы она уступила, например, Италии.

«Получилась хорошая игра. На льду шла тактическая борьба. Канадцы выстроили капканы и ждали своего момента до овертайма. Осечка России — демонстрация хоккея в его лучшем воплощении. Была тактическая борьба, в которой канадцы преуспели больше, чем мы», — цитирует эксперта «Матч ТВ».

Благодарность

Наконец, нашлись и люди, которые поблагодарили сборную России за выступление на чемпионате мира в Латвии, несмотря на не самый удачный результат. На это решилась известный журналист Тина Канделаки. Она подчеркнула, что отечественные хоккеисты изначально находились в невыгодном положении и были обречены на критику.

«Ещё до начала матча было понятно, что, если мы уступим, многие скажут: «Проиграли детям». Если выиграем, скажут: «Детей-то каждый может обыграть». Вот и давай результат с таким градусом общественного мнения. А что там шведы? Рвут волосы на голове своих хоккеистов? А чехи? Завязали всей сборной со спортом? Мы не слишком охотно говорим спасибо тем, кто приехал и прилетел после тяжёлого сезона, чтобы защищать честь нашего флага. А ведь благодарность, как и желание игроков быть частью нашей сборной, — это тоже патриотизм», — написала Канделаки в Telegram.