Сушинский: был уверен, что сборная России по хоккею пройдёт Канаду

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Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский отреагировал на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года.
Сушинский: был уверен, что сборная России по хоккею пройдёт Канаду
  • globallookpress.com

«Совокупность многих факторов повлияло на поражение сборной. Я был уверен, что мы пройдём эту Канаду», — цитирует Сушинского «Спорт-Экспресс».

При этом он не считает, что Россия опозорилась в минувшем матче. Кроме того, Сушинский не понимает, какой смысл менять тренера сборной.

«Тренера, у которого есть своё мнение, не поставят. Надо ставить именно тренера. Но это не ко мне вопрос. Конечно, со стороны тренерского штаба были ошибки. Да и по составу поехали те, кто у нас не всегда играют», — сказал Сушинский.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее Жерар Галлан высказался о победной шайбе сборной Канады в матче с Россией на ЧМ-2021.

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