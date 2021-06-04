Галлан высказался о победной шайбе сборной Канады в матче с Россией на ЧМ-2021

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Главный тренер сборной Канады по хоккею Жерар Галлан рассказал о победной шайбе в овертайме матча с Россией в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.
Галлан высказался о победной шайбе сборной Канады в матче с Россией на ЧМ-2021
  • globallookpress.com

«Победный гол? Так получилось. Хотел бы сказать, что мы говорили о том, что защитникам надо подключаться в атаку, но о таком мы точно не говорили! Стетчер здорово сыграл индивидуально. Если бы мы не забили, то, наверное, тут же пропустили бы контратаку два в одного. Стетчер сделал один невероятный финт, потом другой, а потом нашёл линию для передачи на дальнюю штангу», — цитирует Галлана «Чемпионат».

При этом он признался, что его насторожили первые три смены звеньев, так как канадцы больше оборонялись, чем владели шайбой.

«Поговорили с ребятами, сказали: «Если появится возможность, давайте поднажмём в атаке». К счастью для нас, Стетчеру удался невероятный финт», — добавил Галлан.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее Валерий Каменский признался, что ему немного уныло от результата матча между сборными России и Канады.

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