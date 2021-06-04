Каменский о поражении России от Канады: немного уныло от такого результата

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.

«Немного уныло от такого результата — опять проиграли канадцам. Забили меньше на одну, поэтому не получилось победить. Игра была равная, просто Канада забила на шайбу больше», — цитирует Каменского Sport24.

По его мнению, нападающие должны были играть острее, чаще идти один в один на соперника, а в итоге всё было достаточно боязно. Также он считает, что проигрывает вся команда, а не один человек.

«Нельзя считать эту Канаду десятой по составу. Они против нас всегда играют первым номером. Тем более там есть игроки НХЛ, молодые и перспективные ребята. Нужно было самим играть. Мы сами проиграли, а не они выиграли», — добавил Каменский.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее Роман Ротенберг выразил мнение, что с точки зрения психологии сборная России была подготовлена к матчу с Канадой.