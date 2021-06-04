Ротенберг: с точки зрения психологии сборная России была подготовлена к матчу с Канадой

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал поражение национальной команды от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в латвийской Риге.

«С точки зрения психологии команда была подготовлена к этому матчу. Когда вернёмся в Москву, проведём совещание, проанализируем все детали. По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме, все старались и хотели выиграть», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что теперь в ФХР и сборной будут делать выводы из прошедшего турнира и думать, как защитить олимпийское золото на Играх в Китае.

«Этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе. Все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков», — добавил Ротенберг.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступления на чемпионате мира в Риге.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с ЧМ по хоккею.