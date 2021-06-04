Ротенберг: с точки зрения психологии сборная России была подготовлена к матчу с Канадой
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«С точки зрения психологии команда была подготовлена к этому матчу. Когда вернёмся в Москву, проведём совещание, проанализируем все детали. По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме, все старались и хотели выиграть», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Он отметил, что теперь в ФХР и сборной будут делать выводы из прошедшего турнира и думать, как защитить олимпийское золото на Играх в Китае.
«Этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе. Все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков», — добавил Ротенберг.
Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступления на чемпионате мира в Риге.
Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с ЧМ по хоккею.