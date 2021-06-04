Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с ЧМ по хоккею

Пресс-служба сборной России по хоккею обратилась к болельщикам после поражения от Канады в матче четвертьфинала чемпионата мира 2021 года в Риге.

«Чемпионат мира для сборной России завершён. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира! Огромное спасибо вам!» — говорится в Twitter-аккаунте национальной команды.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее тренер сборной Канады заявил, что гордится своей командой после победы над Россией.