Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с ЧМ по хоккею

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Пресс-служба сборной России по хоккею обратилась к болельщикам после поражения от Канады в матче четвертьфинала чемпионата мира 2021 года в Риге.
Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с ЧМ по хоккею
  • AFP

«Чемпионат мира для сборной России завершён. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира! Огромное спасибо вам!» — говорится в Twitter-аккаунте национальной команды.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее тренер сборной Канады заявил, что гордится своей командой после победы над Россией.

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