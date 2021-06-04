Тренер сборной Канады заявил, что гордится своей командой после победы над Россией

Главный тренер сборной Канады по хоккею Жерар Галлан прокомментировал победу над Россией на чемпионате мира 2021 года в Риге.

«Очень горжусь командой. По приезде сюда нам было нелегко — два дня карантина, во время которых нельзя было выходить из номера, потом три дня тренировок, и сразу начало чемпионата», — цитирует Галлана «Чемпионат».

По его словам, команде потребовалось время, чтобы разыграться на турнире, а победа над Россией является большой для канадцев.

«Мы играли против великолепной команды и не дали им создать много голевых моментов. Россия — очень талантливая команда, точно одна из лучших на этом турнире», — добавил Галлан.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что уровень российского хоккея соответствует 153-й сборной Канады.