Губерниев: уровень российского хоккея соответствует этой 153-й сборной Канады

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная Канады показала себя не хуже России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Губерниев: уровень российского хоккея соответствует этой 153-й сборной Канады
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«По игре канадцы были ничуть не хуже. Они создавали моменты даже больше, чем мы. Про то, что не повезло, — это враньё. С Бобровским было неплохо, без Бобровского было бы ещё хуже. Самое главное, что хоккеистов нужного уровня, к сожалению, чтобы обыгрывать даже таких канадцев, наша лига не готовит. Уровень нашего хоккея соответствует этой 153-й сборной Канады. С этой командой мы сегодня бодались. И не сложилось», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».

По его мнению, канадцы прыгнули выше головы, в то время как российская команда даже не смогла сыграть в свой хоккей. При этом он не считает, что проблема только в тренере, а дело в системных ошибках.

«Поэтому надо смотреть глубже. Я искренне надеюсь, что мы всё-таки на Олимпиаде попробуем побороться. И ещё такая штука: для того чтобы стать «красной машиной», нужно сначала что-то выиграть, как это сделала команда Виктора Тихонова, причём не один раз», — добавил Губерниев.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее Дарюс Каспарайтис признался, что не считает позором поражение сборной России от Канады на ЧМ-2021.

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