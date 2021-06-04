Каспарайтис не считает позором поражение сборной России от Канады на ЧМ-2021

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис отреагировал на поражение сборной России по хоккею от Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.

По его мнению, на это турнире у канадцев был не самый сильный состав, но один матч можно выиграть у любого соперника.

«Ну какой же это позор? Сейчас такое время, когда пандемия… У России состав был сильнее, ребята опытнее, в составе звёзды КХЛ, да и энхаэловцы приехали. Всякое бывает. Это точно не позор! Сейчас российским руководителям надо делать выводы», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

При этом он признался, что не ожидал от Канады даже попадания в четвёрку сильнейших. По его словам, поражение сборной России стало для него большим сюрпризом.

«Это вообще заколдованный чемпионат мира: отняли у Беларуси, отдали Латвии. Знаете что? Надо было проводить ЧМ в Литве — тогда бы сборная России точно выиграла», — сказал Каспарайтис.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Брагин ответил, готов ли везти сборную России по хоккею на ОИ-2022 в Пекине .