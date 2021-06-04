Бобровский высказался о пропущенной в овертайме матча ЧМ с Канадой шайбе

Голкипер сборной России Сергей Бобровский прокомментировал пропущенную от сборной Канады шайбу в овертайме четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

«Обыграл защитник нашего хоккеиста, я потерял шайбу из вида, закрывал ближний угол, из-за этого не увидел момента паса, поэтому чуть-чуть опоздал. Но играл по шайбе, по моменту, по игроку, который был с шайбой. Он сделал прекрасную передачу на пустой угол, и парень забил гол», — приводит слова Бобровского «Матч ТВ».

Победную для Канады шайбу на третьей минуте овертайма забросил Эндрю Манджапане, которому ассистировал Трой Стетчер.

Ранее сообщалось, что Вайсфельд высказался об удалении Тарасенко, после которого Канада сравняла счёт в четвертьфинале ЧМ.