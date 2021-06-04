Вайсфельд высказался об удалении Тарасенко, после которого Канада сравняла счёт в четвертьфинале ЧМ

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Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение об удалении форварда сборной России Владимира Тарасенко в третьем периоде матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге с национальной командой Канады.
Вайсфельд высказался об удалении Тарасенко, после которого Канада сравняла счёт в четвертьфинале ЧМ
  • globallookpress.com

«Думаю, что он клюшку хотел поднять, а соперник падал, и Тарасенко попал ему в лицо. С моей точки зрения, это сложно назвать стопроцентным удалением, но основания удалять Тарасенко были», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

Тарасенко получил двухминутное удаление на 45-й минуте за игру высоко поднятой клюшкой в отношении Эндрю Манджапане. Сборная Канады уже через минуту сумела реализовать большинство и сравнять счёт — на 46-й минуте отличился Адам Хендрик.

В итоге сборная России проиграла в овертайме (1:2) и завершила выступления на чемпионате мира в Риге.

Ранее появился видеообзор четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею Россия — Канада.

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