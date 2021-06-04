Видеообзор четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею Россия — Канада

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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады со счётом 1:2 в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.
Видеообзор четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею Россия — Канада
  • AFP
  • © Gints IVUSKANS

За сборную России на 35-й минуте с передач Дмитрия Орлова и Владислава Каменева отличился Евгений Тимкин.

Канада, играя в большинстве, ответила голом Адама Хенрика на 46-й минуте, которому ассистировали Коннор Браун и Макс Комтуа. В овертайме победу канадской команде принёс бросок Эндрю Манджапане, отличившегося на 63-й минуте после передачи Троя Стечера.

Ранее сообщалось, что Валерий Брагин назвал неудовлетворительным результат сборной России на ЧМ после поражения от Канады.

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