Видеообзор четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею Россия — Канада
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За сборную России на 35-й минуте с передач Дмитрия Орлова и Владислава Каменева отличился Евгений Тимкин.
Канада, играя в большинстве, ответила голом Адама Хенрика на 46-й минуте, которому ассистировали Коннор Браун и Макс Комтуа. В овертайме победу канадской команде принёс бросок Эндрю Манджапане, отличившегося на 63-й минуте после передачи Троя Стечера.
Ранее сообщалось, что Валерий Брагин назвал неудовлетворительным результат сборной России на ЧМ после поражения от Канады.