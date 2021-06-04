Брагин назвал неудовлетворительным результат сборной России на ЧМ после поражения от Канады

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года.

«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи. Самое главное — противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их оборону. В овертайме пропустили гол», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Он также отметил, что канадцы всегда играют неплохо и не совсем этично сравнивать уровень хоккея в двух странах. При этом специалист считает, что россияне действовали не совсем удачно.

«Конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего», — добавил Брагин.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее появилось видео эмоций сборной Канады после победной шайбы в ворота России на ЧМ-2021.