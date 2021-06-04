Анисин жёстко раскритиковал сборную России по хоккею после матча с Канадой

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Трёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин отреагировал на поражение сборной России по хоккею от Канады на чемпионате мира в Риге.
Анисин жёстко раскритиковал сборную России по хоккею после матча с Канадой
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«Бобровский — бедолага, его расстреливали с метра, чудом вторая шайба не залетела в основное время. Вы хоть видели, чтобы Тарасенко ускорился за весь матч? Пару раз бросил по воротам, и всё. Вот к Орлову вопросов нет, сразу видно — мастер. У нас по воротам никто бросить не мог. Мозякин в 40 лет бьёт сильнее, чем наши нападающие», — цитирует Анисина Sport24.

По его словам, ему ещё понравился Антон Слепышев, а к остальным хоккеистам есть вопрос по самоотдаче. Кроме того, он обратил внимание на большое количество брака. 

«Атаки на ворота Канады выглядели так: вся пятёрка разворачивается пятой точкой и держит шайбу. Это разве нормально? Канадцы тоже так себе играли, но они пытались иногда выйти накоротке и забить. Наши хоккеисты выглядели как мальчики для битья, когда канадцы атаковали три в три. Одним словом, позор», — добавил Анисин.

Ранее сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с ЧМ по хоккею.

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