Кожевников заявил, что сборной России по хоккею не хватило везения

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на поражение сборной России поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года.
Кожевников заявил, что сборной России по хоккею не хватило везения
  • AFP
  • © Gints IVUSKANS

«Нашей сборной сегодня определенно не хватило везения. К смене вратаря в последнем матче отношусь нормально. Бобровский и Самонов здорово себя показали», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее Максим Сушинский признался, что был уверен в победе сборной России по хоккею над Канадой.

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