Кожевников заявил, что сборной России по хоккею не хватило везения
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«Нашей сборной сегодня определенно не хватило везения. К смене вратаря в последнем матче отношусь нормально. Бобровский и Самонов здорово себя показали», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».
Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.
Ранее Максим Сушинский признался, что был уверен в победе сборной России по хоккею над Канадой.