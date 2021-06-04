Ротенберг о поражении России от Канады на ЧМ: теперь наша задача — выиграть Олимпиаду в Пекине

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды Роман Ротенберг поделился мнением о поражении от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Все проделали огромную работу, нет никакого смысла кого-то обвинять. Теперь наша задача — выиграть Олимпиаду в Пекине. Что касается поражения, сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме три на три. Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Глава штаба отметил, что в сборной России всегда рассчитывают только на победу.

«В следующем матче с канадцами мы обязательно победим», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.