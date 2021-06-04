Ротенберг о поражении России от Канады на ЧМ: теперь наша задача — выиграть Олимпиаду в Пекине
- Reuters
«Все проделали огромную работу, нет никакого смысла кого-то обвинять. Теперь наша задача — выиграть Олимпиаду в Пекине. Что касается поражения, сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме три на три. Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Глава штаба отметил, что в сборной России всегда рассчитывают только на победу.
«В следующем матче с канадцами мы обязательно победим», — сказал он.
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Ранее сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.