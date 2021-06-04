«Команда была убита горем»: что говорили в сборной России после поражения от Канады на чемпионате мира по хоккею

В четвертьфинальном матче чемпионата мира в Латвии с Канадой сборной России не хватило агрессии у чужих ворот. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Брагин. По словам специалиста, его подопечным так и не удалось справиться с обороной соперника. В свою очередь, вратарь Сергей Бобровский объяснил, как пропустил решающую шайбу в овертайме, а капитан Антон Слепышев отметил, что болезненное поражение в перспективе может сделать отечественный коллектив только сильнее.

«Теперь наша задача — выиграть Олимпийские игры в Пекине»

Поражение сборной России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Латвии стало полной неожиданностью для всех отечественных любителей хоккея. Перед игрой многие предсказывали отечественной команде уверенную победу, но она потерпела поражение в овертайме, при этом сама лишь раз поразила ворота оппонентов — 1:2. После обидной осечки на главном тренере коллектива Валерии Брагине буквально не было лица. Дебютное взрослое первенство планеты закончилось для него болезненной неудачей.

«Говорили, что нужно играть активно, быстро и агрессивно. Ребята старались, и временами что-то получалось. Такие матчи случаются... Соперник действовал от обороны, без провалов. Не смогли взломать их защитную линию, а в овертайме пропустили. Нужно всё проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наш уровень и их. Может быть, где-то мои ребята выступили не настолько ярко», — приводит слова специалиста Sport24.

Результат сборной России на ЧМ тренер назвал неудовлетворительным. Также он подчеркнул, что его подопечным в противостоянии с «Кленовыми листьями» следовало «остро» и более агрессивно действовать у чужих ворот, но это получалось далеко не всегда.

«Проходили броски, но в нескольких эпизодах требовалось идти на отскоки и добивать шайбу. Сейчас нахожусь в не самом приятном состоянии… В таких матчах нужно забрасывать. Ещё раз повторюсь: подобное сложно комментировать, как и оценивать моих хоккеистов», — подчеркнул Брагин.

Наставник национальной команды также посетовал, что вверенные ему исполнители находились не в лучшем состоянии, например, Сергей Толчинский, а Михаил Григоренко вовсе получил травму уже по ходу первенства. Ответил тренер и на вопрос, готов ли повезти сборную на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«Это не мне решать. Без комментариев», — подытожил тренер.

А вот глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг старался сохранять оптимизм. Поражение от Канады функционер отказался назвать следствием системных ошибок, поскольку всё решило индивидуальное мастерство отдельно взятого канадского хоккеиста в овертайме.

«Все, кто приехал на турнир и жил в «пузыре», проделали огромную работу. Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять. Теперь наша задача — выиграть Олимпийские игры в Пекине... Матч получился равным, игроки отдали 100%. В таких непростых условиях, в которых мы находились, к нам смогли приехать многие... Конечно, в сборной России мы всегда рассчитываем только на победу. В следующем матче с канадцами мы обязательно окажемся сильнее», — пообещал Ротенберг.

«Такие обидные поражения сделают нас сильнее»

Хоккеисты сборной России, как и Брагин, после финальной сирены были расстроены донельзя. Особенно это касается Сергея Бобровского. Вратарь «Флориды» прилетел на ЧМ из-за океана, провёл некоторое время на карантине, и всё это ради одного бесславного матча.

«Я, как и остальные, очень расстроен, сложно подобрать слова. Думаю, все готовились к победе. Очень обидно и грустно проигрывать в овертайме. Для многих ребят это был первый такой опыт, очень важный и неоценимый для их развития. Конечно, вся страна расстроена, но команда билась и отдала всё», — заверил голкипер.

Что касается пропущенной в овертайме шайбы, то, по словам вратаря, в данном эпизоде он действовал по сопернику и не успел закрыть дальний угол. В результате Эндрю Манджапане никто не помешал замкнуть передачу Троя Стечера.

«Защитник обыграл нашего хоккеиста, а я потерял шайбу из вида. Закрывал ближний угол и из-за этого не увидел паса, поэтому чуть-чуть опоздал. Но действовал по шайбе, по моменту, по человеку, который находился с шайбой. Он сделал прекрасную передачу на пустой угол, и парень забил», — добавил Бобровский.

В свою очередь, капитан сборной Антон Слепышев, как и Брагин, посетовал, что россияне недостаточно агрессивно действовали в чужой зоне. Нападающий подчеркнул: забрасывая одну шайбу, сложно рассчитывать на победу в таких важных матчах.

«Тяжело сказать, что не получилось. Сложно выигрывать с одним голом. Старались играть проще, больше через ворота. Но действовали в этом плане робко. Нехватка опыта? Понятно, что для многих это дебютный чемпионат мира, для меня в том числе. Не сказал бы, что парни смотрелись плохо и стушевались. Если бы забили в овертайме, вопросов не возникло бы. Мне не стыдно за этих ребят», — подчеркнул хоккеист.

Слепышев также назвал поражение от Канады «общей виной» команды и отметил, что оно в перспективе может сделать сборную только сильнее.

«У нас всегда позитивная атмосфера и... самые лучшие условия. Руководство даже в условиях «пузыря» пробивало дополнительные прогулки и другие вещи, чтобы скрасить наш быт… Мы прибавляли от игры к игре, но споткнулись на канадцах. Уступили в равной встрече, хотя должны были действовать лучше. Поражение — всегда сирота. Мы готовы к критике, но она должна быть конструктивной. Уверен, даже такие обидные поражения сделают нас сильнее», — добавил Слепышев.

Защитник Дмитрий Орлов, как и Бобровский, приехавший на первенство планеты по ходу турнира, вовсе назвал поражение от Канады провалом. По его мнению, хоккеисты отечественной сборной должны были создавать у чужих ворот больше опасных моментов.

«У нас случались провалы, которые нельзя допускать. Провал — это когда мы заработали удаление, а соперник сравнял счёт. Мы не уступали, ребята находились вместе, когда пошли провокации. Канадцы просто забросили на одну шайбу больше. Вот и всё. Бывают горькие поражения, их нужно забывать. А на то, что будут писать в СМИ, реагировать не стоит, ведь мы все — профессионалы», — отметил Орлов.

Другой хоккеист сборной России, выступающий в НХЛ, Владимир Тарасенко, рассказал, как отечественный коллектив воспринял столь ранний и неожиданный вылет с чемпионата мира.

«После матча команда была убита горем. Сделали всё, что могли. Нет одного виноватого, виноваты мы все. Конечно, обидно, что так получилось. Это поражение должно сделать нас сильнее. Понимаем, сейчас будет очень много критики, недовольства. Но нам нужно смотреть в будущее. В сборную всегда приезжаю с огромным удовольствием и, надеюсь, буду приезжать и в дальнейшем. Не думаю, что смена тренера что-то изменит в лучшую сторону. Впереди Олимпиада. Нам нужно не искать виноватых, а начинать готовиться к ней как можно раньше», – объяснил Тарасенко.

Наконец, нападающий Владислав Каменев, отдавший результативную передачу на Евгения Тимкина, признался: по ходу всего матча у него возникало ощущение, что Россия вот-вот забьёт.

«Очень обидное поражение… Дотянули до овертайма, а там всё решает один бросок. В сборной были одной семьёй — по-другому в национальной команде и не бывает. Сюда едешь в приподнятом настроении, ждёшь встречи с ребятами. Замечательный коллектив — все были друг за друга. Если честно, не верится, что так всё получилось, мы ехали сюда только за золотом», — признался Каменев.

По словам форварда, в хоккее порой случается такое, что шайба банально не идёт в ворота оппонента.

«К сожалению, подобное произошло в одном из важнейших матчей сезона. Хочется поблагодарить всех болельщиков, кто переживал за Россию. Очень жаль, что подвели», — добавил Каменев.