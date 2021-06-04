Автор победной шайбы в ворота России: отличные ощущения после матча

Нападающий сборной Канады по хоккею Эндрю Манджапане поделился эмоциями после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Риге.

«Какие ощущения после победы над Россией? Отличные! У меня нет слов, великолепная игра всей команды. Мы все верили, что сможем это сделать. Мы движемся в правильном направлении. Было здорово отыграться в третьем периоде и выиграть», — приводит слова Манджапане TSN.

По его словам, в команде были недовольны стартом турнира, но игроки «Кленовых листьев» прибавляют с каждым днём. Он отметил, что канадцам просто нужно продолжать играть в свой хоккей.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Манджапане забросил решающую шайбу. В полуфинале Канада сыграет с США.

Ранее Юрий Новиков заявил, что практически все нападающие сборной России по хоккею сыграли с Канадой слабо.