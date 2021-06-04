Новиков: практически все нападающие сборной России по хоккею сыграли с Канадой слабо

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года.

«Я думаю, что мы не смогли сыграть свой лучший матч, когда его надо было играть. Мы завязли немного, канадцы нас затянули в это болото. А овертайм — это дело такое», — цитирует Новикова Sport24.

По его мнению, в плей-офф каждый должен стремиться соответствовать уровню условных Владимира Тарасенко и Александра Овечкина, но в этот раз у команды не нашлось героев.

«Практически все нападающие сыграли слабо. Первый и главный вопрос — к атаке. Бобровский сыграл хорошо, надежно, но он же не может забивать. Поэтому нападающим ставлю «кол», — добавил специалист.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее Александр Кожевников заявил, что сборной России по хоккею не хватило везения.