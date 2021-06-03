Гол Тимкина с пятака, удаление Тарасенко и провал в овертайме: как Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина уступили в овертайме со счётом 1:2 и прекратили борьбу за медали. На гол Евгения Тимкина североамериканцы ответили точными бросками Адама Хенрика и Эндрю Манджапане. При этом сопернику удалось сравнять счёт после спорного удаления Владимира Тарасенко.

Новое противостояние сборных России и Канады на высшем хоккейном уровне, которого болельщики ждали три года, в этот раз проходило при весьма непривычных обстоятельствах. Ведь под конец группового этапа североамериканцы были на краю пропасти и могли впервые в истории не пробиться в плей-офф чемпионата мира — их турнирные перспективы странным образом стали зависеть от того, как сыграют Германия и Латвия.

Подопечные Жерара Галлана всё-таки не повторили судьбу команды Швеции, но уже едва ли могли считаться фаворитами второй половины первенства планеты. Тем более что до этого они ещё ни разу не побеждали в четвертьфинале, если заканчивали групповой этап ЧМ на четвёртом месте.

Перед встречей с Канадой Валерий Брагин произвёл две замены. Первая из них напрашивалась сама собой. Рвущийся в бой Сергей Бобровский наконец-то мог быть заявлен на матч и встать в ворота сборной России. Хотя Александр Самонов и провёл выдающийся турнир, пропустив всего лишь шесть шайб в шести матчах группового этапа, тренерский штаб всё-таки решил выпустить вратаря, который ещё недавно противостоял некоторым из канадцев в НХЛ. Также Брагин вернул во второе звено Павла Карнаухова, пропускавшего матч с Белоруссией, несмотря на то что игравший на его месте Максим Шалунов отметился тогда заброшенной шайбой.

Хотя поединки России и Канады ассоциируются у болельщиков с жёсткой борьбой на грани фола, отчётный матч начался с бодрого хоккея в самом чистом виде. После стартового вбрасывания арбитры не свистели целых три с половиной минуты, давая командам играть в своё удовольствие. В течение этого отрезка времени россияне полностью владели инициативой и держали соперников в их зоне. А самые опасные моменты возникали после набросов Артёма Зуба и Владислава Гаврикова. В матче с Белоруссией это могло принести результат, но канадцы так просто не давались.

Постепенно подопечные Галлана стали выбираться на чужую половину льда и совершать быстрые контратаки, которые имели гораздо больший голевой потенциал. Стоило российским защитникам оставить без присмотра пятачок, как оттуда сразу же следовал бросок в сторону Бобровского. Вратарь же не терял бдительности и продолжал стоять стеной, хотя ни секунды для отдыха у него не было — в игре всё ещё не возникало пауз, и полпериода прошло за 12 минут чистого времени.

Канадцы были не против играть вторым номером, но постепенно они захватили пространство в чужой зоне и не давали россиянам вынести шайбу. Правда, продолжалось это недолго. Вскоре игра выровнялась и стала обоюдоострой. Ближе к концу периода во время очередной атаки сборной России Оуэн Пауэр снёс Дмитрия Орлова, и у подопечных Брагина появился шанс проявить себя в большинстве.

Только вновь, как и в предыдущей встрече, спецбригадам не удавалось довести свои моменты до конца. Ни Владимир Тарасенко, ни Михаил Григоренко не забросили шайбу с отличных позиций, на которые их выводили партнёры. Сборная России в пятый раз за турнир не смогла отличиться в первом периоде, притом что по броскам выиграла его со счётом 8:6.

После перерыва настала очередь канадцев разыгрывать лишнего полевого игрока. Евгений Тимкин атаковал Габриэля Виларди после его броска, и арбитры после небольшой паузы всё-таки удалили россиянина. Но у канадцев игра в большинстве тоже оставляла желать лучшего — за весь турнир они реализовали преимущество всего лишь в четырёх случаях из 26. «Кленовые листья» продолжили ухудшать свою статистику, и во многом это была заслуга Бобровского. Вскоре после возвращения Тимкина россияне организовали опасную контратаку, во время которой проявил себя уже Дарси Кемпер — он поймал шайбу, пущенную Никитой Нестеровым, и даже хвастливо поднял её над головой.

То, что этот эпизод не завершился голом, было обидно с учётом того, как сильно прибавили канадцы в прессинге во втором периоде. Вновь россиянам стало сложно войти в чужую зону, а даже если это происходило, шансов на бросок практически не оставалось. Правда, и канадцы перестали чувствовать себя комфортно у ворот Бобровского, а после двух подряд офсайдов вообще снизили свою активность.

Половина матча прошла без голов, и после прохождения экватора ничто не предвещало, что счёт скоро будет открыт. Однако на 35-й минуте у Орлова появился шанс на бросок с близкой дистанции. Кемпер отразил его, но защитник сам же подобрал шайбу за воротами и отдал пас назад, где оказался Тимкин. 30-летний нападающий с трудом, но добил шайбу и заработал первое очко на своём дебютном чемпионате мира.

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Доиграв второй период, канадцы бросились отыгрываться в третьем. Россияне были готовы к этому и попытались подключить прессинг, но всё-таки североамериканцам удавалось стремительно прорываться из своей зоны, если появлялась возможность. В одном из таких эпизодов Тарасенко до последнего боролся с Эндрю Манджапане, и судьи наказали его за игру высоко поднятой клюшкой, хотя канадец в пылу борьбы сам себя задел по шлему.

Со второй попытки канадцы реализовали большинство. На 46-й минуте Коннор Браун отпасовал на пятачок, где Карнаухов не уследил за Адамом Хенриком. Канадский нападающий забросил свою пятую шайбу на турнире и сравнял счёт. Интересно, что после его голов подопечные Галлана обязательно побеждали в Риге.

Россияне сразу же ринулись в атаку, но слишком сильно увлеклись. Спустя три минуты вся тройка нападения осталась за синей линией, когда канадцы перехватили шайбу, и Нестерову пришлось фолить, чтобы не пропустить при фактической игре «5 на 2». В отсутствие его одного канадцы свой успех не развили. Больше россияне так не рисковали, и матч спокойно перетёк в дополнительное время.

В овертайме подопечные Брагина продолжили играть так же осторожно, но при игре «3 на 3» это уже вело совсем к другим последствиям. Канадцы быстро организовали ещё один опаснейший момент с участием Брауна и Хенрика, а в следующей атаке Манджапане замкнул пас Троя Стечера на пятачок. Сборная России потерпела поражение и закончила выступление на чемпионате мира. Канада же в шестой раз подряд сыграет в полуфинале, где её будет ждать национальная команда США.