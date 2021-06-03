Россия продлила длящуюся 10 лет безвыигрышную серию в матчах с Канадой на ЧМ

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Сборная России продлила длящуюся десять лет безвыигрышную серию в матчах с национальной командой Канады на чемпионатах мира по хоккею.
Россия продлила длящуюся 10 лет безвыигрышную серию в матчах с Канадой на ЧМ
  • Reuters

Поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Риге стало для россиян четвёртым подряд в противостояниях с канадцами на мировых первенствах.

Последняя на данный момент победа сборной России над Канадой на чемпионате мира датирована 2011 годом. Тогда россияне взяли верх над соперниками в четвертьфинале со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ по хоккею.

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