Россия продлила длящуюся 10 лет безвыигрышную серию в матчах с Канадой на ЧМ

Сборная России продлила длящуюся десять лет безвыигрышную серию в матчах с национальной командой Канады на чемпионатах мира по хоккею.

Поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Риге стало для россиян четвёртым подряд в противостояниях с канадцами на мировых первенствах.

Последняя на данный момент победа сборной России над Канадой на чемпионате мира датирована 2011 годом. Тогда россияне взяли верх над соперниками в четвертьфинале со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ по хоккею.