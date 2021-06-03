Россия проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Канады.
За сборную России на 35-й минуте с передач Дмитрия Орлова и Владислава Каменева отличился Евгений Тимкин.
Канада, играя в большинстве, ответила голом Адама Хенрика на 46-й минуте, которому ассистировали Коннор Браун и Макс Комтуа.
В овертайме победу канадской команде принёс бросок Эндрю Манджапане, отличившегося на 63-й минуте.
Таким образом, сборная Канады стала полуфиналистом чемпионата мира 2021 года, а команда России завершила выступление на турнире в Риге.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.