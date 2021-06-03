Россия проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ по хоккею

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Канады. За сборную России на 35-й минуте с передач Дмитрия Орлова и Владислава Каменева отличился Евгений Тимкин. Канада, играя в большинстве, ответила голом Адама Хенрика на 46-й минуте, которому ассистировали Коннор Браун и Макс Комтуа. В овертайме победу канадской команде принёс бросок Эндрю Манджапане, отличившегося на 63-й минуте. Таким образом, сборная Канады стала полуфиналистом чемпионата мира 2021 года, а команда России завершила выступление на турнире в Риге. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.