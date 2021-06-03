Главная ледовая битва: Россия встречается с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборные России и Канады играют в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина вышли в плей-офф с первого места в группе и имеют четырёхматчевую победную серию. Североамериканцы же на турнире потерпели четыре поражения и с трудом избежали досрочного вылета. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters

© Vasily Fedosenko