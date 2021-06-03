Главная ледовая битва: Россия встречается с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
- Reuters
- © Vasily Fedosenko
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03 июня 2021
Оказывают давление на ворота Канады отечественные игроки, но пока удаётся справиться с этим «Кленовым листьям». Пока они перехватывают большинство потенциально опасных передач и компактно обороняются. К тому же возникла пауза в матче, которая скорее на руку канадцам, чем россиянам. (32')
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Ещё один шанс для гола у Бурдасова, который с правого края выкатывался к воротам соперника и наносил кистевой бросок, но Кемпер щитком отразил. Надеемся, что у Антона сегодня всё же получится проявить свои снайперские навыки: в предыдущих матчах ему четырежды удавалось огорчать оппонента (29')
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Толчинский в очередной раз проявил себя отличный плеймейкером и перевёл точно налево на Бурдасова, который с пятака мог затолкать шайбу в ворота, но не вышло. (27')
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Два момента у Тарасенко! После выигранного вбрасывания Владимир дважды бросал с близкого расстояния, но пока не везёт будто форварду «Сент-Луиса». Достаточно у него уже возможностей было сегодня. (26')
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Что-то много стали позволять подопечные Брагина сопернику. Пол нанёс неприяный бросок из центральной зоны — выше цели. (25')
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Опасный момент удалось создать у ворот Кемпера! Нестеров выходил практически один на один и бросал в ближний угол, но канадский голкипер парировал щитком. Напомним, что на этом ЧМ Нестеров набрал уже четыре очка, а его бенефисом стала прошлая игра с Белоруссией, в которой он отметился двумя шайбами и одной результативной передачей. (24')
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Канадцы очень долго разыгрывали шайбу и сначала казалось, что Россия всё контролирует в меньшинстве, но всё же удалось подопечным Галлана довести дело до броска. Бобровский в очередной раз спас команду. Возвращается Тимкин в игру. (23')
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Жёстко столкнулся Виларди с Тимкиным у ворот сборной России после броска. Арбитры посовещались и решили дать штраф игроку национальной команды. Две минуты в меньшинстве нас ожидают. (21')
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Стартовал второй период! Воронков выиграл вбрасывание. (21')
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Есть небольшое преимущество у отечественных хоккеистов по броскам. Тем не менее стоит сказать, что это за счёт большинства в концовке периода. В целом же мы наблюдаем предельно равную игру.
June 3, 2021
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