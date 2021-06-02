Шестая победа России, везение Канады, вылет Казахстана и Латвии: как завершился групповой этап ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Риге завершился групповой этап. Канада потерпела поражение от Финляндии в серии буллитов, однако пробилась в плей-офф благодаря тому, что Германия в основное время обыграла Латвию. Сборные США и России заняли первые места в своих группах, взяв верх над Италией и Белоруссией соответственно. Нападающий команды Великобритании Лиам Кирк оформил дубль в игре со Швейцарией и неожиданно возглавил гонку снайперов турнира, а Казахстан завершил борьбу на первенстве планеты. Чем запомнился заключительный тур группового этапа ЧМ-2021 — в материале RT.

Разгром Белоруссии с теннисным счётом

Сборная России в своём последнем матче группового этапа встречалась с командой Белоруссии. Чтобы возглавить турнирную таблицу, подопечным Валерия Брагина было достаточно сыграть вничью по итогам основного времени, но они перевыполнили план и нанесли белорусам разгромное поражение.

Не прошло и 11 минут игрового времени со стартового вбрасывания, как стало ясно, что россияне не упустят первого места в группе. На 36-й секунде Никита Нестеров мощным броском от синей линии открыл счёт, а затем Эмиль Галимов забросом на пятачок оформил свой первый гол на турнире. В тренерском штабе сборной Белоруссии решили уже на пятой минуте поменять вратаря, но это никак не спасло команду: ещё один дальний бросок обернулся голом Максима Шалунова, после чего Михаил Григоренко забросил третью шайбу на турнире.

Российские защитники продолжали задавать тон игре, и до конца первого периода Нестеров оформил дубль. Правда, уже не мощным щелчком, а после выхода один на один, который ему устроили Владимир Тарасенко и Александр Барабанов, набравший восьмой балл за результативность. В дальнейшем игровая активность россиян заметно спала. Им не удавалось отличиться в большинстве, а в равных составах выручать команду нередко приходилось вратарю Александру Самонову.

Следующую шайбу в исполнении россиян пришлось ждать аж до 53-й минуты. Антон Слепышев в ходе быстрого прорыва по флангу отдал пас за спину, где его ждал Дмитрий Воронков. Самонов сумел отстоять на ноль, и матч закончился со счётом 6:0 — так же как во время последней встречи с Белоруссией на чемпионате мира в 2018 году.

Четвёртое поражение Канады

Если в группе A все участники плей-офф были определены заранее, то в другом октете обладатели путёвок оставались неизвестными до самого последнего момента. Болельщиков в первую очередь интересовало, сумеет ли сборная Канады пробиться в четвертьфинал или впервые в своей истории окажется за пределами плей-офф.

Перед окончанием группового этапа канадцы оказались в положении, когда им нельзя было терять очки, но во встрече с действующими чемпионами мира из Финляндии они вновь дали слабину. На голы Брэндона Пирри и Макса Комтуа неизменно отвечал Артту Руотсалайнен. Он дважды сравнивал счёт, причём в первый раз это сделал после классного сольного прохода.

После безголевого овертайма наступила серия буллитов, в которой сделавший к тому моменту 32 сейва Юхо Олкинуора остановил ещё троих соперников, а Руотсалайнен реализовал победный бросок. Канада потерпела четвёртое поражение на ЧМ-2021, но сохраняла шансы на продолжение борьбы. При этом Казахстан, проигравший только три раза, из-за перевода отчётного матча в овертайм лишился шанса на плей-офф.

Честная борьба Германии

На тот момент выйти в четвертьфинал Канада могла только при условии, что в одном из заключительных матчах дня — между сборными Германии и Латвии — не будет зафиксирована ничья после трёх периодов. Если бы европейские команды поделили очки, то обе оказались бы в зоне плей-офф. Если же одна из них получала три балла, то Канада отправлялась бы на встречу с Россией в следующей игре.

Надежды канадских болельщиков на то, что немцы и латвийцы будут бороться честно, оправдались. Уже к концу седьмой минуты сборная Германии повела со счётом 2:0 к огорчению местных фанатов, которых наконец-то пустили на трибуны. В заявке латвийской команды отсутствовал её главный герой Матис Кивлениекс, а его сменщик Янис Калниньш не смог противодействовать броскам Джона Петерки и Марцеля Нёбельса.

У латвийских хоккеистов уже в стартовом периоде было два шанса отличиться в большинстве, но они сократили отставание в счёте только ближе к середине матча, когда Родриго Аболс сумел реализовать контратаку. Хозяевам льда нужен был ещё один гол, чтобы вернуться в зону плей-офф, но немцы не стали поддаваться и отстояли в меньшинстве ещё четыре минуты. В итоге матч закончился со счётом 2:1 в пользу Германии, и она вместе с Канадой продолжит борьбу на чемпионате мира, заняв по итогам группового этапа место выше, чем североамериканская команда.

Последнее слово Кирка

Сборная Швейцарии заняла второе место в группе A, расположившись вслед за Россией. В последнем туре подопечные Патрика Фишера одержали предсказуемую победу над Великобританией, после чего могли уже не обращать внимания на то, как после них сыграют Словакия и Чехия.

Самым интересным моментом встречи стала дуэль двух лучших на данный момент снайперов чемпионата мира — швейцарца Грегори Хофмана и британца Лиама Кирка. Вместе с датчанином Никласом Йенсеном, уже вылетевшим с турнира, они в предыдущих матчах забросили по пять шайб. Свой спор они продолжили в первом периоде — Хофман с передачи Энцо Корви открыл счёт, однако тут же ошибка ассистента привела к быстрому прорыву Кирка. До перерыва швейцарцы вновь повели стараниями своего защитника-бомбардира Ромена Лёффеля, но и на его гол британский снайпер смог ответить точным броском в большинстве.

Счёт так оставался равным до середины матча, после чего швейцарцы ушли в отрыв и сняли все вопросы о победителе. Менее чем за восемь минут они четыре раза поразили ворота Бена Боунса, и два раза это сделал Кристоф Берчи. В третьем периоде обе команды поменяли вратарей, и Кирк предпринял попытку оформить хет-трик. На 54-й минуте Мельвин Ниффелер, не игравший после разгромного поражения от Швеции, отразил бросок британского нападающего, но с добиванием Брендана Коннолли не справился. После матча Кирк оказался в тройке лучших бомбардиров чемпионата мира с девятью баллами, а также возглавил рейтинг снайперов с семью шайбами. При этом его команда ещё до игры со Швейцарией потеряла шансы на выход в плей-офф.

Продолжение победной серии Чехии

Чехия и Словакия в матче между собой решали, кто займёт третье место в группе A, а кто станет четвёртым. Победителю в качестве соперника по четвертьфиналу доставалась Финляндия, а проигравшему пришлось бы начинать плей-офф встречей с США. Чехи продлили свою победную серию до пяти игр и 3 июня выйдут на лёд против действующих чемпионов мира.

Главный тренер чешской сборной Крэйг Рэмзи дал отдохнуть нескольким своим лидерам, однако их соперникам от этого легче не стало. Уже на 29-й секунде Филип Задина открыл счёт — раньше забросить первую шайбу на этом турнире удавалось только словакам во встрече с Великобританией. До конца периода чехи увеличили отрыв, после того как Задина ассистировал Михаэлю Шпачеку.

С каждой следующей 20-минуткой зрители, впервые собравшиеся на трибунах, видели всё больше голов. Ко второму перерыву Чехия вела со счётом 4:1, а после финальной сирены на табло горели цифры 7:3. Словаки хотя и потерпели чувствительное поражение, но пробились в плей-офф впервые за восемь лет, так что могли не переживать из-за результата конкретного матча. К тому же их нападающий Петер Цегларик закончил групповой этап в качестве одного из двух лучших бомбардиров турнира — за полторы минуты до конца матча он успел заработать свой десятый балл за результативность.

Скромная победа США

Победа финнов над канадцами в серии буллитов открыла сборной США дорогу к первому месту в группе B. Ей достаточно было обыграть в основное время Италию, которая за весь чемпионат мира не набрала ни одного очка и заслужила звание худшей команды турнира.

С этой задачей американцы справились ещё по итогам первого периода. На седьмой минуте Кевин Лабанк открыл счёт с подачи защитника Райана Ши, который проводил первый матч на турнире. Вскоре нападающий «Сан-Хосе Шаркс» оформил дубль, а за 15 секунд до конца периода отличился Конор Гарланд.

После перерыва Италия попыталась громко хлопнуть дверью. Лука Фриго поразил ворота Джейка Эттингера, который пока не потерпел ни одного поражения в составе сборных США разных возрастов. Гарланд ответил на это своим вторым голом, но в третьем периоде он не смог догнать убежавшего в контратаку Стефано Джильяти, который установил окончательный счёт — 4:2 в пользу США. Американцы набрали 18 очков на групповом этапе и обошли все другие команды по этому показателю. Итальянцы же впервые на ЧМ-2021 проиграли с разницей всего в две шайбы — их предыдущие матчи заканчивались более крупными поражениями.