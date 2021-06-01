Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
- Reuters
Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, а из группы B — сборные США, Финляндии, Германии и Канады.
В четвертьфиналах, запланированных на 3 июня, сыграют:
Россия — Канада;
Финляндия — Чехия;
США — Словакия;
Швейцария — Германия.
Полуфинальные матчи запланированы на 5 июня, а игра за бронзу и финал — на 6 июня.
Ранее сообщалось, что Германия в основное время победила Латвию, чем помогла Канаде выйти в плей-офф ЧМ по хоккею.