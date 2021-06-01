Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

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По итогам матчей группового этапа определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.
Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
  • Reuters

Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, а из группы B — сборные США, Финляндии, Германии и Канады.

В четвертьфиналах, запланированных на 3 июня, сыграют:

Россия — Канада;

Финляндия — Чехия;

США — Словакия;

Швейцария — Германия.

Полуфинальные матчи запланированы на 5 июня, а игра за бронзу и финал — на 6 июня.

Ранее сообщалось, что Германия в основное время победила Латвию, чем помогла Канаде выйти в плей-офф ЧМ по хоккею.

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