Германия в основное время победила Латвию, чем помогла Канаде выйти в плей-офф ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Сборная Германии одержала победу над национальной командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Германия в основное время победила Латвию, чем помогла Канаде выйти в плей-офф ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.

Победу сборной Германии принесли шайбы Джона Петерки и Марцеля Нёбельса.

Команда Латвии ответила голом Родриго Аболса.

Таким образом, сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира с третьего места в группе B, набрав 12 очков в семи матчах. Команда Латвии с 9 очками завершила групповой этап на шестом месте.

Победа немецкой команды также помогла сборной Канады, набравшей десять очков, пробиться в плей-офф с четвёртого места в группе.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Белоруссию и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею с первого места в группе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить