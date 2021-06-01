Германия в основное время победила Латвию, чем помогла Канаде выйти в плей-офф ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.
Победу сборной Германии принесли шайбы Джона Петерки и Марцеля Нёбельса.
Команда Латвии ответила голом Родриго Аболса.
Таким образом, сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира с третьего места в группе B, набрав 12 очков в семи матчах. Команда Латвии с 9 очками завершила групповой этап на шестом месте.
Победа немецкой команды также помогла сборной Канады, набравшей десять очков, пробиться в плей-офф с четвёртого места в группе.
Ранее сообщалось, что Россия разгромила Белоруссию и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею с первого места в группе.