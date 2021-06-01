Третьяк: Канада — раненый зверь, а раненый зверь всегда опасен

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от противостояния сборной России и национальной команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

«Команда сделала то, что надо. Победила Белоруссию уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то всё. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остаётся матч за третье место, а здесь нет. Тем более играть нам против Канады», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

Он отметил, что канадцы будут настраиваться на игру с Россией.

«Это как ЦСКА — «Спартак». В каком бы состоянии не был «Спартак», они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно», — добавил глава ФХР.

Матч Россия — Канада состоится 3 июня.

Ранее определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.