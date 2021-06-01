Поле для экспериментов: сборная России крупно обыгрывает команду Белоруссии на ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
Сборная России по хоккею проводит заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Подопечным Валерия Брагина противостоит команда Белоруссии. Россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф, а для того, чтобы занять первое место в группе A, им достаточно не проиграть в основное время. RT ведёт текстовую трансляцию.
Поле для экспериментов: сборная России крупно обыгрывает команду Белоруссии на ЧМ по хоккею
  • AFP
  • © Gints IVUSKANS
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 01 июня 2021

    Гол! 5:0! Нестеров подключился к атаке и оказался один перед Колосовым, получив передачу от Тарасенко! Защитник уверенно оформил дубль. (13')

  • 14:1 по броскам в пользу сборной России. Так и не смогли белорусские хоккеисты создать новый момент у ворот Самонова (15')

  • Был момент у Дмитрия Орлова, но всё-таки выстояли белорусы в меньшинстве, пускай и пришлось в концовке делать проброс. (13')

  • Белорусы ещё и наказаны малым штрафом за задержку времени. Пора россиянам проявить себя в большинстве. (12')

  • Судьи проверяют, не мешал ли Слепышев белорусскому вратарю, хотя очевидно, что россиянин не намеревался сбивать Колосова. В итоге гол засчитан официально. (11')

  • Гол! 4:0! Михаил Григоренко отличился в третий раз за турнир! Воспользовался он добиванием и поразил почти пустые ворота. (11')

  • Белорусы задержались в чужой зоне после третьего гола, но пока Самонову так и не приходится вступать в игру. Защитники сборной России успевают и атаковать, и свои прямые обязанности исполнять. (11')

  • Вновь пришла поправка — автором гола стал Шалунов, подправивший шайбу на пятачке. Наконец-то он набрал первое очко на чемпионате мира. (11')

  • 3:0! Гол! Никита Задоров! И ещё один убойный бросок в исполнении российских защитников превращается в гол! А ведь ещё даже половина периода не прошла. (10')

  • Россияне пока ведут со счётом 7:1 по броскам. Белорусам нужно что-то предпринять, если они не хотят оставаться на последнем месте. (9')

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить