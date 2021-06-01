Поле для экспериментов: сборная России крупно обыгрывает команду Белоруссии на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проводит заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Подопечным Валерия Брагина противостоит команда Белоруссии. Россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф, а для того, чтобы занять первое место в группе A, им достаточно не проиграть в основное время. RT ведёт текстовую трансляцию.

AFP

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