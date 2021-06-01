Поле для экспериментов: сборная России крупно обыгрывает команду Белоруссии на ЧМ по хоккею
- AFP
- © Gints IVUSKANS
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01 июня 2021
Гол! 5:0! Нестеров подключился к атаке и оказался один перед Колосовым, получив передачу от Тарасенко! Защитник уверенно оформил дубль. (13')
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14:1 по броскам в пользу сборной России. Так и не смогли белорусские хоккеисты создать новый момент у ворот Самонова (15')
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Был момент у Дмитрия Орлова, но всё-таки выстояли белорусы в меньшинстве, пускай и пришлось в концовке делать проброс. (13')
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Белорусы ещё и наказаны малым штрафом за задержку времени. Пора россиянам проявить себя в большинстве. (12')
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Судьи проверяют, не мешал ли Слепышев белорусскому вратарю, хотя очевидно, что россиянин не намеревался сбивать Колосова. В итоге гол засчитан официально. (11')
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Гол! 4:0! Михаил Григоренко отличился в третий раз за турнир! Воспользовался он добиванием и поразил почти пустые ворота. (11')
Мы еще не запутались в гифках, поэтому вот: небрежный пас, хаос на пятаке, Григоренко. Для гола достаточно двух значений уравнения, а тут все три. pic.twitter.com/wSwULQ9lHD— Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021
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Белорусы задержались в чужой зоне после третьего гола, но пока Самонову так и не приходится вступать в игру. Защитники сборной России успевают и атаковать, и свои прямые обязанности исполнять. (11')
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Вновь пришла поправка — автором гола стал Шалунов, подправивший шайбу на пятачке. Наконец-то он набрал первое очко на чемпионате мира. (11')
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3:0! Гол! Никита Задоров! И ещё один убойный бросок в исполнении российских защитников превращается в гол! А ведь ещё даже половина периода не прошла. (10')
🚨 Шалунов! Задоров всем гневом обрушился на шайбу - а Шалунов подправил, очень хорошо. Так и продолжать, Макс! #RUSBEL#IIHFWorlds#снамироссияpic.twitter.com/Gf7eRzO02N— Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021
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Россияне пока ведут со счётом 7:1 по броскам. Белорусам нужно что-то предпринять, если они не хотят оставаться на последнем месте. (9')
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