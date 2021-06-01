Швейцария обыграла Великобританию в матче ЧМ-2021

Сборная Швейцарии в матче заключительного тура группового турнира чемпионата мира по хоккею разгромила команду Великобритании.

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу швейцарской команды. В составе победителей дублем отметился Кристоф Берчи, ещё по шайбе забросили Грегори Хоффман, Ромен Леффель, Сантери Алатало и Нико Хишер. У британцев отличились Лиам Кирк (дважды) и Брендан Конолли.После этой победы у Швейцарии 15 очков в активе и первое место в группе А. У России 14 очков и матч в запасе, с белорусами. Британцы стали последними с четырьмя набранными очками.

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