Швейцария обыграла Великобританию в матче ЧМ-2021

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Сборная Швейцарии в матче заключительного тура группового турнира чемпионата мира по хоккею разгромила команду Великобритании.
Швейцария обыграла Великобританию в матче ЧМ-2021
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу швейцарской команды. В составе победителей дублем отметился Кристоф Берчи, ещё по шайбе забросили Грегори Хоффман, Ромен Леффель, Сантери Алатало и Нико Хишер. У британцев отличились Лиам Кирк (дважды) и Брендан Конолли.После этой победы у Швейцарии 15 очков в активе и первое место в группе А. У России 14 очков и матч в запасе, с белорусами. Британцы стали последними с четырьмя набранными очками.

Ранее стали известны составы сборных Канады и Финляндии на матч ЧМ-2021.

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