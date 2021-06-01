Стали известны составы сборных Канады и Финляндии на матч ЧМ-2021
Стартовый состав Канады:
— первое звено: Шон Уокер — Марио Ферраро, Адам Хенрик — Коннор Браун — Эндрю Манджапане;
— второе звено: Оуэн Пауэр — Трой Стечер, Габриэль Виларди — Майкл Бантинг — Макс Комтуа;
— третье звено: Джейкоб Бернард-Докер — Николя Боден, Ник Пол — Брэндон Хагель — Брэндон Пирри;
— четвёртое звено: Брейден Шнайдер, Лиам Фуди — Джарет Андерсон-Долан — Коул Перфетти.
Стартовый состав Финляндии:
— первое звено: Тони Сунд — Мика Койвисто, Марко Анттила — Ханнес Бьёрнинен — Саку Мяэналанен;
— второе звено: Олли Мяяття — Оливер Каски, Антон Лунделль — Нико Оямяки — Артту Руотсалайнен;
— третье звено: Вилле Покка — Атте Охтамаа, Ере Иннала — Петри Контиола — Ииро Пакаринен;
— четвёртое звено: Ким Ноусиайнен — Петтери Линдбом, Микаэль Руохомаа — Теэму Турунен — Ере Саллинен.
Матч Канада — Финляндия состоится 1 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Рига». Начало игры — в 12:15 мск.
Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.