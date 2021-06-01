Стали известны составы сборных Канады и Финляндии на матч ЧМ-2021

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Национальные команды Канады и Финляндии объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2021 в Риге.
Стали известны составы сборных Канады и Финляндии на матч ЧМ-2021

    Стартовый состав Канады:

    — первое звено: Шон Уокер — Марио Ферраро, Адам Хенрик — Коннор Браун — Эндрю Манджапане;
    — второе звено: Оуэн Пауэр — Трой Стечер, Габриэль Виларди — Майкл Бантинг — Макс Комтуа;
    — третье звено: Джейкоб Бернард-Докер — Николя Боден, Ник Пол — Брэндон Хагель — Брэндон Пирри;
    — четвёртое звено: Брейден Шнайдер, Лиам Фуди — Джарет Андерсон-Долан — Коул Перфетти.

    Стартовый состав Финляндии:

    — первое звено: Тони Сунд — Мика Койвисто, Марко Анттила — Ханнес Бьёрнинен — Саку Мяэналанен;
    — второе звено: Олли Мяяття — Оливер Каски, Антон Лунделль — Нико Оямяки — Артту Руотсалайнен;
    — третье звено: Вилле Покка — Атте Охтамаа, Ере Иннала — Петри Контиола — Ииро Пакаринен;
    — четвёртое звено: Ким Ноусиайнен — Петтери Линдбом, Микаэль Руохомаа — Теэму Турунен — Ере Саллинен.

    Матч Канада — Финляндия состоится 1 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Рига». Начало игры — в 12:15 мск.

    Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.

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