Стали известны составы сборных Канады и Финляндии на матч ЧМ-2021

Национальные команды Канады и Финляндии объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2021 в Риге.

Стартовый состав Канады: — первое звено: Шон Уокер — Марио Ферраро, Адам Хенрик — Коннор Браун — Эндрю Манджапане;

— второе звено: Оуэн Пауэр — Трой Стечер, Габриэль Виларди — Майкл Бантинг — Макс Комтуа;

— третье звено: Джейкоб Бернард-Докер — Николя Боден, Ник Пол — Брэндон Хагель — Брэндон Пирри;

— четвёртое звено: Брейден Шнайдер, Лиам Фуди — Джарет Андерсон-Долан — Коул Перфетти. Стартовый состав Финляндии: — первое звено: Тони Сунд — Мика Койвисто, Марко Анттила — Ханнес Бьёрнинен — Саку Мяэналанен;

— второе звено: Олли Мяяття — Оливер Каски, Антон Лунделль — Нико Оямяки — Артту Руотсалайнен;

— третье звено: Вилле Покка — Атте Охтамаа, Ере Иннала — Петри Контиола — Ииро Пакаринен;

— четвёртое звено: Ким Ноусиайнен — Петтери Линдбом, Микаэль Руохомаа — Теэму Турунен — Ере Саллинен. Матч Канада — Финляндия состоится 1 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Рига». Начало игры — в 12:15 мск. Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.