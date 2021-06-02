«Это всегда интересный хоккей»: чего эксперты ожидают от четвертьфинала Россия — Канада на ЧМ-2021

Дуэль между сборными России и Канады всегда обещает интересную игру в рамках противостояния двух лучших хоккейных школ, заявил в разговоре с RT трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский. По его словам, подопечные Валерия Брагина успешно провели групповой этап ЧМ-2021, прогрессируя с каждым матчем. Участник Суперсерии СССР — Канада 1972 года Вячеслав Анисин выразил уверенность в том, что отечественной команде удастся не только пройти четвертьфинальную стадию, но и выиграть турнир, а бывший защитник Александр Юдин предположил, что предстоящая встреча будет отличаться жёсткой игрой.

Сборная России по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира обыграла Белоруссию с разгромным счётом 6:0. Это позволило ей выйти в плей-офф с первого места в группе А на принципиального соперника — национальную команду Канады, занявшую четвёртую строчку в группе B. Как и болельщики, эксперты с нетерпением ждут это противостояние. В преддверии важной встречи они рассказали RT, чего ожидают от игры, и дали советы подопечным Валерия Брагина.

Так, чемпион мира 1993 года Андрей Николишин признался, что не был впечатлён выступлением россиян на групповом этапе, хотя ожидает от них исключительно победы: «У них всё ровно. Не могу сказать, что посредственно. Были хорошие моменты и плохие. Важно, что заняли в группе первое место. О канадцах сейчас сложно что-то сказать, поскольку все соперники разные. На каждого нужно по-своему настраиваться, разрабатывать тактику, поэтому тяжело сказать, в чём нужно прибавить».

«Никто в протокол потом не заглянет, кто как играл. Все будут смотреть матч Россия — Канада, и результат окажется на табло. А слабый или сильный у «кленовых листьев» состав — это уже второстепенно», — заявил Николишин.

Трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский, напротив, остался доволен игрой сборной России на групповом этапе. По его мнению, отечественная команда прибавляла с каждым матчем.

«Считаю, с каждой встречей наша сборная выходила и становилась всё сильнее и сильнее. Приближается пора главного матча, который решит судьбу чемпионства. Неважно, какие у соперников составы, дуэль Канады и России — это всегда интересный хоккей и противостояние двух лучших школ в мире», — заявил Каменский.

Канадцы начали ЧМ-2021 крайне неудачно. Они впервые в истории потерпели три поражения подряд на старте мирового первенства, и хотя команде в итоге с большим трудом удалось поправить своё турнирное положение и даже выйти в плей-офф, многие эксперты открыто называют приехавший в Ригу состав крайне слабым.

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В свою очередь, Брагин не только собрал всех сильнейших хоккеистов из КХЛ, но и получил солидную помощь из-за океана: Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов, Александр Барабанов и т.д.

Развивая эту тему, первый российский тафгай Александр Юдин предположил, что канадцы будут жаловаться на слабый состав только в том случае, если захотят найти оправдание возможному поражению от России.

«Это брендовый матч. Здорово, что Россия и Канада сошлись на такой стадии. Мне интересно послушать жалобы канадцев на слабый состав. Так говорить не нужно. Это сильная команда, но мы их обыграем. В любом физическом состоянии они выступают в плей-офф. Думаю, увидим много стычек и хороший хоккей. Наши победят, и нужно просто выиграть чемпионат мира. Если мы будем сильными, то всегда будем выигрывать. Команда — это машина, и всё зависит от того, как её настроит тренерский штаб. Всё в наших руках. Хоккеистам просто необходимо правильно настроиться, и всё получится», — уверен Юдин.

Команды встретятся в рамках чемпионата мира впервые с 2018 года, когда они пересеклись в четвертьфинале турнира, проходившего в Дании. Этот матч завершился победой «кленовых листьев» в овертайме со счётом 5:4. До этого россияне уступили канадцам в полуфинале ЧМ-2017 (2:4) и финале ЧМ-2015 (1:6).

В последний раз отечественная команда обыгрывала «кленовых» на чемпионате мира аж десять лет назад, в четвертьфинале первенства планеты в Братиславе (2:1). Тогда на гол Джейсона Спеццы ответили Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук

Добавим, что канадцы — 26-кратные чемпионы мира. В активе отечественной команды на одну победу больше. В общей сложности сборные СССР и России на первенствах планеты 27 раз завоёвывали медали высшего достоинства (22 и 5 соответственно).

По мнению трёхкратного чемпиона мира Вячеслава Анисина, на этот раз у россиян есть всё, чтобы добыть 28-й титул.

«Думаю, у нас нормальная команда, которая выиграет золотые медали, а до этого возьмёт вверх над Канадой. Наши очень хорошо выступили на групповом этапе. То, что канадцы привезли в Латвию слабый состав — их проблемы. Поэтому значимость победы над ними не стоит приуменьшать. Пускай хоть пионеров привозят, хоть юниоров. Это называется первенство планеты, и у России будут золотые медали», — заявил Анисин.