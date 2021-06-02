Брагин высказался о предстоящем матче с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился ожиданиями от противостояния сборной России и национальной команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

«Россия — Канада» — всегда вывеска. Хороший такой ажиотаж. Думаю, хороший матч будет. Я и тренерский штаб следили за чемпионатом, смотрели игры, тем более лидеров из группы B. И Канаду смотрели очень часто. Очень скоростная и играющая команда, будет непросто. Разберёмся, подготовимся и пойдём в бой», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Матч Россия — Канада состоится 3 июня.

Ранее стало известно время начала матча Россия — Канада в плей-офф ЧМ по хоккею.