Брагин высказался о предстоящем матче с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
- Reuters
«Россия — Канада» — всегда вывеска. Хороший такой ажиотаж. Думаю, хороший матч будет. Я и тренерский штаб следили за чемпионатом, смотрели игры, тем более лидеров из группы B. И Канаду смотрели очень часто. Очень скоростная и играющая команда, будет непросто. Разберёмся, подготовимся и пойдём в бой», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».
Матч Россия — Канада состоится 3 июня.
Ранее стало известно время начала матча Россия — Канада в плей-офф ЧМ по хоккею.