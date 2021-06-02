«Настраиваемся на хоккейную войну»: как в сборной России оценивают предстоящий матч с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021

Россия и Канада сыграют друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Латвии. Главный тренер отечественной сборной Валерий Брагин заверил болельщиков, что внимательно следил за будущим соперником и уже определился с составом на предстоящую игру. Нападающий Михаил Григоренко заявил, что его команда хочет выиграть турнир, а для этого постарается победить всех сильнейших. В свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк уверен, что канадцы постараются реабилитироваться за неудачи на групповом этапе.

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Латвии ждала невероятная концовка. Ещё в понедельник ситуацию в группе B запутало поражение Казахстана от Норвегии, в результате чего Казахстану было крайне необходимо, чтобы в последний день перед плей-офф Финляндия обыграла бы Канаду в основное время и больше не дала ей очков.

Однако та игра завершилась только в серии буллитов, в которой сильнее оказались действующие чемпионы мира. Потерпевший три поражения Казахстан вылетел с турнира, а проигравшая четыре раза Канада шансы на плей-офф сохранила. Правда, ей самой нужно было ждать, чтобы в заключительном матче Германия и Латвия не сыграли вничью по итогам основного времени. К счастью для канадцев, немцы выиграли со счётом 2:1, и североамериканская сборная заняла четвёртое место в группе.

Благодаря этому в четвертьфинале состоится матч с громкой вывеской — Канада против России. Подопечные Валерия Брагина во вторник заняли первое место в своём октете после разгромной победы над Белоруссией, и главный тренер россиян заверил, что к первому матчу плей-офф подготовит сильнейший состав.

«Связки уже практически определены, на матч с Канадой будет заявлен боевой состав. «Россия — Канада» — отличная вывеска, всегда вызывает большой ажиотаж. Я и весь тренерский штаб следили за канадцами, это очень скоростная и играющая команда, поэтому с ними будет непросто. Разберём их игру, подготовимся — и в бой. Не было ли мыслей уйти от встречи с канадцами? Я думаю, это некорректный вопрос. Хорошо, что начали пускать болельщиков, надеюсь, что против Канады наших фанатов будет намного больше, они окажут нам поддержку, а мы будем стараться играть хорошо ради них», — сказал Брагин после матча.

Нападающий Михаил Григоренко провёл свой самый результативный матч на чемпионате мира, набрав баллы за гол и две передачи. Он призвал не обращать внимание на то, что Канада потерпела четыре поражение на групповом этапе, и назвал её опасным соперником для россиян.

«При счете 5:0 все понимали, что мы победим белорусов. Но всё равно старались делать всё правильно, создавать моменты. Хорошо, что помогли Самонову сыграть на ноль. Теперь нас ждёт Канада. Они проиграли несколько матчей в группе, но Канада — это Канада. Все команды, которые вышли в плей-офф, очень серьёзные и достойные. Игра будет кость в кость. Настраиваемся на хоккейную войну. Тем более что у сборной России задача одна — выиграть чемпионат мира. А для этого надо победить всех сильнейших», — цитирует форварда Федерация хоккея России.

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что Канада может дать бой сборной России после неудачного группового этапа. Он посоветовал хоккеистам следовать своему стилю и не допускать нарушений на льду.

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то всё. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остаётся матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам против Канады. На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — «Спартак». В каком бы состоянии ни был «Спартак», они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

А первый вице-президент организации Роман Ротенберг особо выделил тренерский штаб будущего соперника во главе с Жераром Калланом. По его словам, в свободный день в сборной России пройдёт совещание, на котором будут подведены итоги группового этапа и намечен план дальнейшей работы.

«Главного тренера сборной Канады мы хорошо знаем, он очень известный специалист, сборная Канады — это очень серьёзный соперник с сильным тренерским штабом. Не имеет значения, как они играли на групповом этапе, плей-офф всегда важнее, так как каждый хоккеист мечтает в него попасть и сыграть в матче Россия — Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьёзно готовиться», — заверил Ротеберг в интервью ТАСС.

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Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский заявил, что в матче России и Канады не будет фаворита, однако если подопечные Брагина сыграют так же, как со Швецией, то будет иметь высокие шансы на победу.

«Канада в четвертьфинале — отлично. Не надо много думать, у нас отличная сильная команда. Мы можем обыграть любого, и мы не раз это доказывали. Бояться Канаду не стоит, но недооценивать тоже нельзя, надо просто играть в тот хоккей, в который мы умеем. Если бояться, зачем вообще выходить на лёд? Не бывает фаворита в матче Канада — Россия. Это всегда зрелищные матчи. Все будут настраиваться, как на финал. Этот матч станет украшением чемпионата! По составу нам почти нет равных, а канадцы на этом турнире не впечатляют. Сыграть надо, как со Швецией, в свою игру. Главное — в первом периоде не дать канадцам завладеть инициативой. Очень важно забить первыми. Основные матчи начинаются с четвертьфинала. Неважно, как ты играл раньше, главное, что сейчас ты в плей-офф и тебе нужно выиграть следующий матч», — сказал Каменский.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в плей-офф не имеет значения выступления на групповом этапе. По его словам, канадцем нельзя считать ни оптимальным, ни неудачным вариантом для россиян.

«Некорректно судить, что выход на канадцев — это худший или лучший расклад для нашей сборной. Каждая команда заняла своё место. Уже совсем не важно, кто с какого места выходит — это стадия плей-офф, где игры идут на вылет. Дальше случиться может всякое. Канадцы есть канадцы — один матч может реабилитировать их за весь чемпионат мира. Чтобы победить Канаду, надо в первую очередь обезопасить свои ворота. Во-вторых, нужно реализовать те моменты, которые мы будем создавать у ворот соперника, и тогда всё будет нормально», — сказал специалист.

С его мнением остался солидарен двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он предположил, что на четвертьфинал у североамериканской команды будет особый настрой, учитывая значимость этой стадии.

«Есть день для отдыха — и в бой. Не стоит смотреть, как канадцы играли в группе, в плей-офф это будет совершенно другая сборная. Если наши ребята будут играть дисциплинированно и по тренерскому заданию — сумеем одолеть родоначальников хоккея», — отметил Кожевников.

В свою очередь, известный хоккейный специалист Леонид Вайсфельд напомнил, что Россия является особым раздражителем для Канады. При этом, по его мнению, подопечные Брагина на данный момент находятся в оптимальной форме и прогрессируют от встречи к встрече.

«Впереди нас ждет сборная Канады. Неважно как она выглядели в группе, канадцы будут биться, потому что Россия для них самый принципиальный соперник. Предстоит серьёзная борьба, пожелаем нашим ребятам удачи», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Алексей Бадюков уверен, что сборная России сможет победить Канаду в четвертьфинале чемпионата мира. По его мнению, наличие многих игроков из НХЛ будет на руку команде Брагина, так как они будут хорошо знать своих соперников.

«Матч с канадцами — это вывеска. Всем будет интересно увидеть это противостояние. Сборная Канады нам по зубам. Учитывая тот хоккей, который они показывали, я бы не сказал, что это хуже или лучше других вариантов. Они постараются громко хлопнуть дверью, для них это тоже принципиальное противостояние. Уверен, что не будет недонастроя. Ни в коем случае нельзя бояться канадцев, потому что у нас много игроков НХЛ — они будут знать тех, кто выйдет против них. В этом плане канадцы не будут для нас «тёмной лошадкой», — считает Бадюков.