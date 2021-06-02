Брагин — о матче с Белоруссией на ЧМ: нужно было играть правильно и готовиться к плей-офф

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал разгромную победу над национальной командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Брагин — о матче с Белоруссией на ЧМ: нужно было играть правильно и готовиться к плей-офф
  • Reuters

«В первом говорил команде не терять концентрацию, играть правильно и готовиться к плей-офф. Карнаухову — просто отдохнуть. Посмотрели Шалунова, Галимова», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Он также ответил, не приходила ли тренерскому штабу мысль проиграть Белоруссии, чтобы избежать возможной встречи с Канадой в четвертьфинале.

«Это вообще некорректный вопрос», — заявил специалист.

Сборная России разгромила Белоруссию со счётом 6:0 и стала победителем группы A, набрав 17 очков в семи матчах.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить