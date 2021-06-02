Брагин — о матче с Белоруссией на ЧМ: нужно было играть правильно и готовиться к плей-офф
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«В первом говорил команде не терять концентрацию, играть правильно и готовиться к плей-офф. Карнаухову — просто отдохнуть. Посмотрели Шалунова, Галимова», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».
Он также ответил, не приходила ли тренерскому штабу мысль проиграть Белоруссии, чтобы избежать возможной встречи с Канадой в четвертьфинале.
«Это вообще некорректный вопрос», — заявил специалист.
Сборная России разгромила Белоруссию со счётом 6:0 и стала победителем группы A, набрав 17 очков в семи матчах.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.