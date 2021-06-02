Брагин — о матче с Белоруссией на ЧМ: нужно было играть правильно и готовиться к плей-офф

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал разгромную победу над национальной командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

«В первом говорил команде не терять концентрацию, играть правильно и готовиться к плей-офф. Карнаухову — просто отдохнуть. Посмотрели Шалунова, Галимова», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Он также ответил, не приходила ли тренерскому штабу мысль проиграть Белоруссии, чтобы избежать возможной встречи с Канадой в четвертьфинале.

«Это вообще некорректный вопрос», — заявил специалист.

Сборная России разгромила Белоруссию со счётом 6:0 и стала победителем группы A, набрав 17 очков в семи матчах.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.