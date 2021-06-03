Отказ белорусам в самолёте и билеты на плей-офф от 15 тысяч рублей: как прошёл день отдыха на ЧМ по хоккею

В сборной России в преддверии четвертьфинального поединка с Канадой прошли командное собрание и тренировка, в которой приняли участие только те хоккеисты, которые не сыграли в заключительной встрече группового этапа. Белорусы вынуждены были отправиться домой на автобусе из-за запрета на полёты между странами. Организаторы турнира запустили в продажу билеты на матчи плей-офф стоимостью от €165 (почти 15 тыс. рублей). Как на чемпионате мира в Латвии прошёл день отдыха — в материале RT.

Посев сборных перед полуфиналом

Среда, 2 июня, для пробившихся в плей-офф чемпионата мира по хоккею команд стала днём отдыха перед решающими матчами на турнире. В преддверии четвертьфинальных поединков хоккеисты получили возможность немного передохнуть в условиях непростого графика.

По итогам группового этапа был объявлен рейтинг сборных, на основе которого будут определены полуфинальные пары. Он был составлен с учётом следующих показателей: занятое в группе место, количество набранных очков, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб и посев перед началом турнира.

Из восьми участников плей-офф Россия заняла в этом списке второе место, уступив только США. Целиком перечень выглядит следующим образом: США, Россия, Финляндия, Швейцария, Чехия, Германия, Словакия, Канада.

По итогам четвертьфинальных противостояний команда с наилучшим посевом сыграет с соперником с худшим, а вторая по рейтингу сборная — с третьей. Таким образом, подопечные Валерия Брагина до финала точно не пересекутся со звёздно-полосатыми.

Долгая дорога домой для белорусов

Пока восьмёрка самых сильных коллективов продолжает подготовку к матчам на вылет, неудачники турнира разъезжаются из Латвии по домам. Если остальные сборные получили возможность добраться до места назначения на самолётах, то белорусам пришлось уезжать на автобусе. Это связано с введённым в Латвии запретом на авиасообщение со страной. Глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис заверил, что организаторы до конца пытались найти рейс для команды, но сделать это не удалось.

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«Поскольку введён запрет на полёты, сборная поедет на автобусе», — приводит слова функционера ТАСС.

По словам Бунциса, чтобы отправить белорусов домой на самолёте, требовалась официальная просьба властей страны, но те с подобным запросом не обратились.

В какой-то степени подопечные Михаила Захарова заслужили столь долгий путь домой. Если турнир они начали очень неплохо и даже сенсационно обыграли Швецию, то закончили его на последнем месте группы А. Причём они умудрились потерпеть поражение даже от Великобритании, а в последних двух матчах пропустили 12 безответных шайб от Швейцарии и России.

В целом после своего провального первенства планеты хоккеисты команды не горели желанием общаться с прессой. Тем неожиданнее стали публичные извинения перед болельщиками защитника минского «Динамо» Ильи Шинкевича.

«Хотели бы поблагодарить всех за поддержку. Думаю, люди переживали, смотрели наши игры, хотя они для нас и сложились неудачно, особенно в концовке чемпионата. Хотели бы извиниться за такой результат. В любом случае чемпионат мира — это праздник для спортсменов и болельщиков. Это опыт для нас, молодых ребят, которые впервые опробовали себя на таком уровне. Позитивные моменты останутся. Появились новые люди в сборной. Дай бог, чтобы они продолжали работать и остались в национальной команде», — приводит слова игрока портал hockey.by.

Единственный болельщик сборной России

Любопытно, что в упомянутом матче с Белоруссией сборную России на трибунах поддерживал всего один человек — житель Риги Андрей Михайлов. Мужчина как мог гнал подопечных Брагина вперёд и даже заслужил персональную благодарность от Никиты Нестерова, который признался, что слышал его.

Заметили Михайлова и представители СМИ. По словам чешского журналиста Роберта Зарубы, болельщик только во время игры успел дать интервью трём телеканалам. По словам мужчины, он является давним поклонником хоккея и живёт в Риге, а потому просто не мог упустить возможность побывать на матче первенства планеты.

«Сборная России? Хорошо играет, мне нравится. Думаю, пойду и на следующий матч. Дорогие билеты? Мне кажется, нормально. Раз в 15 лет можно себе позволить. Очень мало людей на трибунах, только разрешили ходить. Коронавирус, что поделать», — цитирует Михайлова Sport24.

А вот президент России Владимир Путин встречу с Белоруссией не смотрел. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Насколько я знаю, президент не смотрел игру, он был занят, но это ещё одна победа на пути к важному матчу».

Закрывая тему болельщиков, остаётся добавить, что в среду стартовала продажа билетов на матчи плей-офф. При этом организаторы требуют «получить действующий сертификат COVID» для посещения соревнований. Его придётся предъявить прямо при входе на стадион.

Цена билетов на встречу с Канадой начинается от €165. На полуфиналы — от €220, на игру за третье место — от €260 и на решающий матч — от €340.

«Российская сборная способна дойти до Марса, Юпитера и Солнца»

Между тем сборная России готовилась к игре с «кленовыми листьями». По информации пресс-службы, на среду были запланированы командное собрание и тренировка. Однако на лёд вышли только те хоккеисты, которые или не принимали участия в последнем матче, или получили в нём мало игрового времени: защитники Рушан Рафиков, Григорий Дронов и Игорь Ожиганов, нападающие Андрей Кузьменко и Максим Шалунов, вратари Сергей Бобровский и Иван Бочаров.

В России игру с Канадой ждут с огромным интересом. Причём большая часть болельщиков и экспертов в победе подопечных Брагина не сомневается. Например, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов указал на откровенную слабость приехавшего в Ригу состава соперников.

«Здесь вообще всех можно проходить. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С большой долей уверенности можно сказать, что всё сложится нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов назвал североамериканскую сборную «командой на четвёрочку с минусом» и подчеркнул, что ей явно не хватает исполнителей высокого класса.

«Соперник может быть неудобным только тогда, когда ты играешь удобно для него. Если сборная России покажет тот хоккей, который мы увидели в матче со шведами, и если Антон Слепышев будет с тем же напором вести команду за собой, то Канаду легко пройдём. С оптимизмом смотрю в будущее этого чемпионата», — приводит слова Михайлова портал Russia-Hockey.ru.

Президент же ФХР Владислав Третьяк высказался на вратарскую тему. В шести предыдущих встречах чемпионата из семи место на последнем рубеже сборной занимал Александр Самонов, который действовал достаточно уверенно. Однако теперь команде готов помочь голкипер «Флорида Пантерз» Бобровский.

«У нас два хороших вратаря. Самонов — молодец. Все игры провёл уверенно и выручал. Были небольшие опасения перед турниром по вратарской линии, но он очень достойно сыграл. Тренеры решат, кого поставить, но не сомневаюсь, что все наши вратари будут биться за победу», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Наконец, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила отечественных хоккеистов за игру и попросила их сражаться в матче с канадцами.

«Хочу поддержать нашу сборную перед такой важной игрой! Матч с Канадой всегда был мировым праздником. Я хочу, чтобы наши ребята сражались и добыли победу для страны. Мы хоккей любим, это у нас наследственное. За нашу команду будем сильно болеть. Надеюсь, всё получится. Папа был бы очень рад! Играйте, не сдавайтесь, бегите вперёд быстрее всех! Вы классные, мы любим вас», — подчеркнула Тарасова.