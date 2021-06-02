Проворов поделился ожиданиями от матча со сборной Канады на ЧМ-2021

Защитник сборной России по хоккею Иван Проворов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Канады.

«Прошли командная разминка и собрание. Ребята готовятся, кто-то велосипед крутит, кто-то мотает клюшки. Мы готовимся к завтрашнему дню. В какой форме Бобровский? Мы ещё вместе не катались. Он отличный вратарь, я думаю, он держит себя в отличной форме. Каждый раз, когда мы играем против Канады, это интенсивные матчи. Они бегут, давят, пытаются нас задавить. Самое главное — это не сваливаться на стычки, не пытаться играть в их хоккей, а вести свою игру, владеть шайбой без потерь в средней зоне. Думаю, у нас всё получится», — цитирует Проворова matchtv.ru.

Матч Россия — Канада состоится 3 июня. Время начала встречи — 20:15 мск.

Ранее Брагин ответил, сыграет ли Бобровский в 1/4 финала ЧМ по хоккею с Канадой.