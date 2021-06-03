Безвыигрышная серия длиной в десять лет и вратарский вопрос Брагина: чем интересен четвертьфинал ЧМ Россия — Канада

В четверг сборные России и Канады встретятся в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Латвии. Отечественная команда, которая считается фаворитом противостояния, может одержать первую победу над «Кленовыми листьями» в рамках первенства планеты за десять лет. А главному тренеру коллектива Валерию Брагину предстоит решить, кому доверить место на последнем рубеже: проверенному Александру Самонову или звезде НХЛ Сергею Бобровскому. Чем интересно самое принципиальное хоккейное противостояние — в материале RT.

Россия в роли явного фаворита

Встреча сборных России и Канады уже на четвертьфинальной стадии чемпионата мира в Латвии стала возможна благодаря крайне слабому выступлению «Кленовых листьев» на групповом этапе. Жерар Галлан привёз в Ригу достаточно скромный состав, и в результате родоначальники хоккея впервые в истории едва не остались за бортом плей-офф первенства планеты. Первые три матча североамериканцы вовсе проиграли (Латвии, США и Германии), но в оставшихся сумели исправить положение. Тем не менее, четвёртое место в октете B они заняли только благодаря честности немцев и латышей, которые не стали помогать друг другу и играть вничью в основное время. Данный результат позволил 26-кратным чемпионам мира продолжить выступление на турнире.

В свою очередь, россияне, напротив, подтвердили статус главного фаворита соревнования, заняв первую строчку в группе А. При этом подопечные Валерия Брагина одержали шесть побед и потерпели только одно поражение — от Словакии (1:3). Неудивительно, что в преддверии встречи с Канадой от них ждут едва ли не разгрома.

Тем более, что к принципиальному противостоянию отечественный коллектив подходит в идеальном состоянии. Помимо прочих выступающих в НХЛ хоккеистов, которые попали в заявку изначально, по ходу турнира к команде присоединились защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Оба уже провели по два матча на турнире и успели набрать очки за результативность.

Вратарскую линию усилил Сергей Бобровский после того, как его «Флорида» в первом же раунде Кубка Стэнли уступила «Тампе-Бэй». В понедельник опытный голкипер присоединился к сборной, но в состав на встречи с шведами и белорусами не попал. Весьма вероятно, что его дебют на текущем ЧМ состоится именно в игре с Канадой.

Собственно, главная интрига касательно ростера россиян заключается в том, кто займёт место на последнем рубеже — Бобровский или Александр Самонов, который на первенстве планеты провёл шесть матчей из семи (в поединке с Великобританией игровое время предоставили Ивану Бочарову) и пропустил в них шесть шайб. Перед началом турнира многие болельщики опасались за вратарскую линию сборной, но пока 25-летний хоккеист СКА проводит достаточно уверенное первенство планеты, хотя оно является для него дебютным. Брагин после разгрома Белоруссии признал, что пока не знает, кто станет «первым номером».

«Тренировочный процесс ещё идёт, тренер по вратарям постоянно говорит, что Бобровский находится в хорошем состоянии. Будем думать очень серьёзно», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В остальном состав отечественной дружины обещает быть идеальным. Все игроки, испытывающие проблемы со здоровьем, в частности, Артём Зуб и Михаил Григоренко, полностью восстановились. В последней игре группового этапа не принял участие Павел Карнаухов, но Брагин заверил, что форварду ЦСКА просто предоставили отдых в преддверии плей-офф.

В среду такую возможность получили и остальные хоккеисты сборной России, которые ограничились лишь участием в командном собрании. На лёд вышли только те исполнители, которые либо не играли с Белоруссией, либо получили недостаточно времени: Рушан Рафиков, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко Максим Шалунов, Бобровский и Иван Бочаров.

Десять лет России без побед над Канадой

Не лучшее состояние сборной Канады на текущем турнире дарит россиянам отличную возможность одержать над «Кленовыми листьями» долгожданную, первую за десять лет, победу в рамках чемпионата мира. Последняя была зафиксирована ещё на первенстве планеты-2011 в Словакии, и тогда пути соперников также пересеклись в четвертьфинале.

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Подопечные Вячеслава Быкова большую часть встречи уступали в счёте, но в середине третьего периода сумели отыграться благодаря красивому голу Алексея Кайгородова в меньшинстве. Опытный нападающий убежал к чужим воротам со своей половины площадки, по пути обыграв двоих оппонентов. А победную шайбу вскоре забросил Илья Ковальчук — 2:1.

Единственным хоккеистом, который принимал участие в той игре и попал в заявку на нынешний турнир, стал Тарасенко. 19-летний молодой талант проводил дебютный взрослый ЧМ в карьере. Однако успех в противостоянии с канадцами счастья россиянам не принёс. В полуфинале они уступили финнам (0:3), а в матче за третье место и чехам (4:7). В итоге штаб Быкова ушёл в отставку.

С тех пор Россия Канаду на ЧМ не обыгрывала. В 2015-м коллектив Олега Знарка потерпел унизительное поражение в финале первенства в Чехии — 1:6. К слову в той встрече принимал участие не только Тарасенко, но и Бобровский, который годом ранее взял золото первенства планеты в Белоруссии.

Закончилось печальное противостояние громким скандалом. Отечественные хоккеисты не стали дожидаться исполнения гимна страны-триумфатора и ушли с площадки, получив серебряные награды. В результате ФХР вынуждена была принести сопернику извинения, но её всё же оштрафовали на €74 тыс.

Наконец, в 2018-м пути оппонентов вновь пересеклись в четвертьфинале. Россияне, приехавшие в Данию в статусе олимпийских чемпионов, большую часть матча вынуждены были отыгрываться, но всё же ценой невероятных усилий перевели встречу в овертайм, где и уступили — 4:5.

Не стоит забывать и полуфинальный матч Кубок мира-2016, в котором отечественный коллектив также оказался слабее (3:5), хотя по ходу встречи вёл в счёте благодаря голам Никиты Кучерова и Евгения Кузнецова. Участие в этой игре принимали и Бобровский, и Тарасенко, и Орлов, и Никита Нестеров.

В Латвии подопечные Брагина имеют отличную возможность взять у соперника реванш. Тем более, согласно статистике, канадцы не одерживают побед в четвертьфинале первенств планеты, если попадают туда с четвёртого места в группе. В 1992-м они уступили финнам (2:4), в 1995-м — США (1:4), а в 2010-м — России (2:5).

Месть Комтуа за симуляции на МЧМ

Несмотря на то, что соблазн назвать нынешнюю сборную Канады самой слабой в истории чемпионатов мира очень велик, недооценивать её не стоит. Да, с одной стороны, в составе два хоккеиста университетских команд, два игрока коллективов АХЛ и даже нападающий Джастин Дэнфорд, который прошедший сезон провёл в «Витязе». Да, главной звездой «Кленовых листьев» является их главный тренер Галлан, который в 2007-м был в штабе золотой сборной на ЧМ в Москве, а в 2018-м довёл «Вегас Голден Найтс» до финала Кубка Стэнли в дебютном сезоне в НХЛ.

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Однако в ростере североамериканцев всё же есть заметные исполнители. В первую очередь, речь идёт о нападающих. Самый опытный игрок коллектива Адам Хенрик провёл более 700 матчей в НХЛ. В Латвии он является одним из лучших бомбардиров канадцев с девятью баллами за результативность (4 + 5).

Уступает форвард лишь Коннору Брауну, который в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ стал третьим бомбардиром «Оттавы» (21 + 10). На ЧМ он дважды поразил ворота соперников и восемь раз ассистировал партнёрам. Форвард «Калгари» Эндрю Мандажапане подъехал уже по ходу турнира и в четырёх матчах первенства набрал восемь очков (4 + 4).

Нельзя не отметить и 21-летнее юное дарование «Анахайма» Макса Комтуа, который ещё два года назад своими симуляциями выводил россиян из себя на МЧМ. На эмоциях капитан отечественной сборной Клим Костин тогда интересовался, не работал ли канадец в цирке, а заодно уличил его в дружбе с футболистом Неймаром. Главное, на льду Россия под руководством всё того же Брагина оказалась сильнее — 2:1, а Комтуа за своё поведение получил две минуты штрафа.

А в обороне «Кленовых листьев» обращает на себя внимание самый молодой хоккеист команды Оуэн Пауэр. Защитник Университета Мичигана в свои 18 лет считается одним из главных фаворитов грядущего драфта НХЛ.