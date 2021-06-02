Сборная России не может обыграть Канаду на ЧМ по хоккею с 2011 года
- Reuters
3 июня подопечные Валерия Брагина сыграют с канадцами в рамках четвертьфинала мирового первенства в Риге. Начало — в 20:15 мск.
Последний раз россиянам удавалось добиться победы на ЧМ над родоначальниками хоккея десять лет назад. В 2011 году отечественные игроки обыграли Канаду со счётом 2:1. После этого команды трижды встречались на чемпионатах мира и всегда сильнее оказывались «кленовые листья».
Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Анисин высказался о предстоящем матче между сборными России и Канады.