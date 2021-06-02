Анисин о составе канадцев на ЧМ по хоккею: пускай хоть пионеров привозят

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Анисин высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Канады в Риге.
Анисин о составе канадцев на ЧМ по хоккею: пускай хоть пионеров привозят
  • Reuters

«Думаю, у нас нормальная команда, которая выиграет золотые медали, а до этого возьмёт верх над Канадой. Наши очень хорошо выступили на групповом этапе. То, что канадцы привезли в Латвию слабый состав, — их проблемы. Поэтому значимость победы над ними не стоит приуменьшать. Пускай хоть пионеров привозят, хоть юниоров. Это называется первенство планеты, и у России будут золотые медали», — сказал Анисин RT.

Ранее Александр Юдин рассказал, как будет складываться матч России и Канады на ЧМ по хоккею.

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